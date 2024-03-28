https://1prime.ru/20240328/gosdolg-846811022.html

В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг

В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг - 28.03.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг

Госдолг США продолжает активно расти, заставляя вспомнить стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T12:36+0300

2024-03-28T12:36+0300

2024-03-28T12:36+0300

сша

госдолг

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Госдолг США продолжает активно расти, заставляя вспомнить стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста американского ВВП в течение следующих пяти лет получится поддерживать госдолг страны на оптимальном уровне, рассказал глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк.Согласно данным ФРС США, совокупный госдолг страны на конец 2023 года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов и побив исторический рекорд."Следует обратить внимание на растущий как снежный ком госдолг Америки. Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать экономику Японии конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда госдолг превышал ВВП и приводил к жесткой экономии и стагнации", - отметил Финк в своем ежегодном письме к инвесторам.Он также уточнил, что из-за того, что в США принимающие решения по поводу монетарной политики не смогут поднимать кредитные ставки без увеличения и без того огромного долгового "чека", бороться с инфляцией будет гораздо труднее. В то же время экономист полагает, что кризиса госдолга вполне можно избежать. Хотя бюджетная дисциплина - это и эффективный инструмент, может быть очень сложно поднять налоги или сократить госрасходы до уровня, необходимого для резкого сокращения долга."Но есть другой выход, помимо налогообложения и сокращения издержек, и это - экономический рост. Если ВВП США вырастет в среднем на 3% в реальном, а не номинальном выражении в течение следующих пяти лет, это позволит сохранить соотношение долга страны к ВВП на уровне 120% – на высоком, но "разумном" уровне", - считает Финк.

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сша, госдолг