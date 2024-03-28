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В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг - 28.03.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг
В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг - 28.03.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг
Госдолг США продолжает активно расти, заставляя вспомнить стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:36+0300
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сша
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Госдолг США продолжает активно расти, заставляя вспомнить стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста американского ВВП в течение следующих пяти лет получится поддерживать госдолг страны на оптимальном уровне, рассказал глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк.Согласно данным ФРС США, совокупный госдолг страны на конец 2023 года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов и побив исторический рекорд."Следует обратить внимание на растущий как снежный ком госдолг Америки. Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать экономику Японии конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда госдолг превышал ВВП и приводил к жесткой экономии и стагнации", - отметил Финк в своем ежегодном письме к инвесторам.Он также уточнил, что из-за того, что в США принимающие решения по поводу монетарной политики не смогут поднимать кредитные ставки без увеличения и без того огромного долгового "чека", бороться с инфляцией будет гораздо труднее. В то же время экономист полагает, что кризиса госдолга вполне можно избежать. Хотя бюджетная дисциплина - это и эффективный инструмент, может быть очень сложно поднять налоги или сократить госрасходы до уровня, необходимого для резкого сокращения долга."Но есть другой выход, помимо налогообложения и сокращения издержек, и это - экономический рост. Если ВВП США вырастет в среднем на 3% в реальном, а не номинальном выражении в течение следующих пяти лет, это позволит сохранить соотношение долга страны к ВВП на уровне 120% – на высоком, но "разумном" уровне", - считает Финк.
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сша, госдолг
США, госдолг
12:36 28.03.2024
 
В США раскрыли, чем грозит стране высокий госдолг

BlackRock: высокий госдолг грозит США повторением сценария стагнации в Японии в 1990-х

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Госдолг США продолжает активно расти, заставляя вспомнить стагнацию в Японии 1990-х и начала 2000-х годов, лишь в случае обеспечения 3%-ного реального роста американского ВВП в течение следующих пяти лет получится поддерживать госдолг страны на оптимальном уровне, рассказал глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк.
Согласно данным ФРС США, совокупный госдолг страны на конец 2023 года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов и побив исторический рекорд.
"Следует обратить внимание на растущий как снежный ком госдолг Америки. Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать экономику Японии конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда госдолг превышал ВВП и приводил к жесткой экономии и стагнации", - отметил Финк в своем ежегодном письме к инвесторам.
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Он также уточнил, что из-за того, что в США принимающие решения по поводу монетарной политики не смогут поднимать кредитные ставки без увеличения и без того огромного долгового "чека", бороться с инфляцией будет гораздо труднее.
В то же время экономист полагает, что кризиса госдолга вполне можно избежать. Хотя бюджетная дисциплина - это и эффективный инструмент, может быть очень сложно поднять налоги или сократить госрасходы до уровня, необходимого для резкого сокращения долга.
"Но есть другой выход, помимо налогообложения и сокращения издержек, и это - экономический рост. Если ВВП США вырастет в среднем на 3% в реальном, а не номинальном выражении в течение следующих пяти лет, это позволит сохранить соотношение долга страны к ВВП на уровне 120% – на высоком, но "разумном" уровне", - считает Финк.
 
СШАгосдолг
 
 
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