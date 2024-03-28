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Мошенники по-новому выманивают доступ к "Госуслугам": за чем нужно следить - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Мошенники по-новому выманивают доступ к "Госуслугам": за чем нужно следить
Мошенники по-новому выманивают доступ к "Госуслугам": за чем нужно следить - 28.03.2024, ПРАЙМ
Мошенники по-новому выманивают доступ к "Госуслугам": за чем нужно следить
Мошенники активизировали схему, позволяющую взломать аккаунты на портале “Госуслуг”. Как сохранить личные данные и деньги в неприкосновенности, рассказал... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T02:02+0300
2024-03-28T02:02+0300
мошенничество
фишинговые сайты
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники активизировали схему, позволяющую взломать аккаунты на портале “Госуслуг”. Как сохранить личные данные и деньги в неприкосновенности, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов.Действуют аферисты через звонки или сообщения от “сотового оператора” с предложением “продления мобильного номера”. Жертву переправляют на поддельный портал “Госуслуг” для подтверждения информации. На этом сайте мошенники “срисовывают” логин и пароль для входа в настоящий портал. Потом владельцу аккаунта звонят под разными предлогами, требуя перевести деньги на “безопасный счет”.“Это один из видов классического фишинга. Создается поддельный сайт, который на первый взгляд выглядит как оригинал, но адрес в строке не настоящий, могут отличаться какие-то символы, возникать опечатки или ошибки”, - пояснил Беспалов.В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: пользователь вводит свои данные на поддельном сайте, они попадают в руки мошенников, после чего пользователь может перенаправляться на другую страницу (в некоторых случаях даже на оригинальный сайт).Перенаправление позволяет немного "замести следы", чтобы пользователь не определил, что сайт до этого был фейковый. Это и есть основная цель мошенников на данном этапе – перехват, введенных пользователем логина и пароля (или каких-то других данных), желательно, чтобы жертва ничего не заметила.Фишинговых сайтов миллионы, делаются они достаточно быстро, и их жизнь в Интернете может быть короткой. Как правило, наиболее успешные фишинговые кампании приурочены к каким-то событиям, когда люди психологически менее устойчивы или невнимательны и могут просто не заметить, что сайт ненастоящий.Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно соблюдать осторожность с любыми своими данными, а тем более логинами и паролями, данными банковских карт. Важно соблюдать цифровую гигиену, время от времени менять пароли, использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это представляется возможным. Кроме того, в сотовых компаниях неоднократно заверяли, что никакого продления договора не нужно, а у сим-карт нет срока действия. Это важно всегда помнить, заключил специалист.
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фишинговые сайты
Мошенничество, фишинговые сайты
02:02 28.03.2024
 
Мошенники по-новому выманивают доступ к "Госуслугам": за чем нужно следить

Специалист Беспалов раскрыл популярную схему взлома аккаунтов на "Госуслугах"

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники активизировали схему, позволяющую взломать аккаунты на портале “Госуслуг”. Как сохранить личные данные и деньги в неприкосновенности, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов.
Действуют аферисты через звонки или сообщения от “сотового оператора” с предложением “продления мобильного номера”. Жертву переправляют на поддельный портал “Госуслуг” для подтверждения информации. На этом сайте мошенники “срисовывают” логин и пароль для входа в настоящий портал. Потом владельцу аккаунта звонят под разными предлогами, требуя перевести деньги на “безопасный счет”.
“Это один из видов классического фишинга. Создается поддельный сайт, который на первый взгляд выглядит как оригинал, но адрес в строке не настоящий, могут отличаться какие-то символы, возникать опечатки или ошибки”, - пояснил Беспалов.
В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: пользователь вводит свои данные на поддельном сайте, они попадают в руки мошенников, после чего пользователь может перенаправляться на другую страницу (в некоторых случаях даже на оригинальный сайт).
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Перенаправление позволяет немного "замести следы", чтобы пользователь не определил, что сайт до этого был фейковый. Это и есть основная цель мошенников на данном этапе – перехват, введенных пользователем логина и пароля (или каких-то других данных), желательно, чтобы жертва ничего не заметила.
Фишинговых сайтов миллионы, делаются они достаточно быстро, и их жизнь в Интернете может быть короткой. Как правило, наиболее успешные фишинговые кампании приурочены к каким-то событиям, когда люди психологически менее устойчивы или невнимательны и могут просто не заметить, что сайт ненастоящий.
Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно соблюдать осторожность с любыми своими данными, а тем более логинами и паролями, данными банковских карт. Важно соблюдать цифровую гигиену, время от времени менять пароли, использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это представляется возможным.
Кроме того, в сотовых компаниях неоднократно заверяли, что никакого продления договора не нужно, а у сим-карт нет срока действия. Это важно всегда помнить, заключил специалист.
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