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Раскрыто, как ИИ поможет путешественникам
Раскрыто, как ИИ поможет путешественникам - 28.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как ИИ поможет путешественникам
Искусственный интеллект в недалеком будущем сможет не только помочь туристам забронировать билеты в путешествие, но и подобрать ресторан для ужина или... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T07:58+0300
2024-03-28T07:58+0300
2024-03-28T07:58+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в недалеком будущем сможет не только помочь туристам забронировать билеты в путешествие, но и подобрать ресторан для ужина или подсказать, где купить сувениры, однако не все будут готовы дать нейросети тратить свои деньги, такое мнение выразили РИА Новости эксперты ведущих университетов в области искусственного интеллекта. "Скорее в не очень далеком будущем будут универсальные персональные ИИ-ассистенты, которые не только решат логистические вопросы путешествия, но и, например, подберут ресторан для ужина и подскажут, где купить сувениры", - рассказал ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко. При этом ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус отметил, что, с одной стороны, технологии, чтобы обучить искусственный интеллект осуществлять покупки билетов за человека, есть, с другой стороны, давать ИИ возможность тратить средства будут готовы не все. "Технически это уже все реализуемо с помощью имеющихся технологий. С другой стороны, насколько такие решения будут востребованы людьми, пока сложно сказать. Без проверки счетов на оплату можно нечаянно купить вместо билета на автобус в "Малинки", например, билет на самолет на "Мальдивы" и потерять достаточно много денег или времени, пытаясь это все отменить. Хотя для заполнения формы и поиска подходящего предложения, возможно, подобная реализация была бы и интересна, но давать возможность ИИ тратить личные деньги не все готовы", - пояснил Леус. Трофименко добавил, что в более далекой перспективе искусственный интеллект сможет решать любые задачи, которые решает естественный интеллект в аспектах управления технологическими системами, и транспорт не станет не исключением.
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туризм, ии
Раскрыто, как ИИ поможет путешественникам
Эксперты: нейросеть скоро сможет организовать путешествие, но деньги ей доверит не каждый
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в недалеком будущем сможет не только помочь туристам забронировать билеты в путешествие, но и подобрать ресторан для ужина или подсказать, где купить сувениры, однако не все будут готовы дать нейросети тратить свои деньги, такое мнение выразили РИА Новости эксперты ведущих университетов в области искусственного интеллекта.
"Скорее в не очень далеком будущем будут универсальные персональные ИИ-ассистенты, которые не только решат логистические вопросы путешествия, но и, например, подберут ресторан для ужина и подскажут, где купить сувениры", - рассказал ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
При этом ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус отметил, что, с одной стороны, технологии, чтобы обучить искусственный интеллект осуществлять покупки билетов за человека, есть, с другой стороны, давать ИИ возможность тратить средства будут готовы не все.
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"Технически это уже все реализуемо с помощью имеющихся технологий. С другой стороны, насколько такие решения будут востребованы людьми, пока сложно сказать. Без проверки счетов на оплату можно нечаянно купить вместо билета на автобус в "Малинки", например, билет на самолет на "Мальдивы" и потерять достаточно много денег или времени, пытаясь это все отменить. Хотя для заполнения формы и поиска подходящего предложения, возможно, подобная реализация была бы и интересна, но давать возможность ИИ тратить личные деньги не все готовы", - пояснил Леус.
Трофименко добавил, что в более далекой перспективе искусственный интеллект сможет решать любые задачи, которые решает естественный интеллект в аспектах управления технологическими системами, и транспорт не станет не исключением.