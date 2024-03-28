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Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург

Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург - 28.03.2024, ПРАЙМ

Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург прибыла первая группу туристов по безвизу из Ирана, сообщил городской комитет по развитию туризма. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:57+0300

2024-03-28T16:57+0300

2024-03-28T17:08+0300

иран

россия

безвизовый режим

санкт-петербург

выездной туризм

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – ПРАЙМ. В Санкт-Петербург прибыла первая группу туристов по безвизу из Ирана, сообщил городской комитет по развитию туризма. "Первая безвизовая группа туристов из Ирана в составе 210 человек прибыла двумя чартерными рейсами в Северную столицу", — говорится в сообщении. Отмечается, что программа путешествия рассчитана на три дня и четыре ночи. В нее включили мероприятия разного спектра, от культурно-познавательного до гастрономического. Иранские туристы осмотрят Петропавловскую крепость, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь, другие точки, а также посетят балетную постановку "лебединое озеро". Большая часть путешественников первой безвизовой группы иранских туристов прибыла в Санкт-Петербург из Тегерана. Среди гостей в основном семейные путешественники. Отмечается, что Иран входит в число перспективных туристских рынков для России. Большинство гостей из этой страны стараются побывать за одну поездку и в Петербурге, и в Москве. Так поступит и безвизовая группа из Ирана, которая далее отправится в Москву на три ночи. Эффективно совмещать туристские предложения мегаполисов позволяет проект "Два города — миллион впечатлений". Механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном был запущен 1 августа 2023 года. Такая возможность есть у организованных групп до 50 человек, приезжающих в Россию не более, чем на 15 суток.

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иран, россия, безвизовый режим, санкт-петербург, выездной туризм, туризм