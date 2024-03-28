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Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург
Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург - 28.03.2024, ПРАЙМ
Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург
В Санкт-Петербург прибыла первая группу туристов по безвизу из Ирана, сообщил городской комитет по развитию туризма. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:57+0300
2024-03-28T17:08+0300
иран
россия
безвизовый режим
санкт-петербург
выездной туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – ПРАЙМ. В Санкт-Петербург прибыла первая группу туристов по безвизу из Ирана, сообщил городской комитет по развитию туризма. "Первая безвизовая группа туристов из Ирана в составе 210 человек прибыла двумя чартерными рейсами в Северную столицу", — говорится в сообщении. Отмечается, что программа путешествия рассчитана на три дня и четыре ночи. В нее включили мероприятия разного спектра, от культурно-познавательного до гастрономического. Иранские туристы осмотрят Петропавловскую крепость, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь, другие точки, а также посетят балетную постановку "лебединое озеро". Большая часть путешественников первой безвизовой группы иранских туристов прибыла в Санкт-Петербург из Тегерана. Среди гостей в основном семейные путешественники. Отмечается, что Иран входит в число перспективных туристских рынков для России. Большинство гостей из этой страны стараются побывать за одну поездку и в Петербурге, и в Москве. Так поступит и безвизовая группа из Ирана, которая далее отправится в Москву на три ночи. Эффективно совмещать туристские предложения мегаполисов позволяет проект "Два города — миллион впечатлений". Механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном был запущен 1 августа 2023 года. Такая возможность есть у организованных групп до 50 человек, приезжающих в Россию не более, чем на 15 суток.
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иран, россия, безвизовый режим, санкт-петербург, выездной туризм, туризм
ИРАН, РОССИЯ, безвизовый режим, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, выездной туризм, Туризм
16:57 28.03.2024 (обновлено: 17:08 28.03.2024)
 
Первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга: первая группа туристов из Ирана прибыла по безвизу в город

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВесна в Санкт-Петербурге
Весна в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – ПРАЙМ. В Санкт-Петербург прибыла первая группу туристов по безвизу из Ирана, сообщил городской комитет по развитию туризма.
"Первая безвизовая группа туристов из Ирана в составе 210 человек прибыла двумя чартерными рейсами в Северную столицу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа путешествия рассчитана на три дня и четыре ночи. В нее включили мероприятия разного спектра, от культурно-познавательного до гастрономического. Иранские туристы осмотрят Петропавловскую крепость, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь, другие точки, а также посетят балетную постановку "лебединое озеро".
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25 марта, 05:19
Большая часть путешественников первой безвизовой группы иранских туристов прибыла в Санкт-Петербург из Тегерана. Среди гостей в основном семейные путешественники.
Отмечается, что Иран входит в число перспективных туристских рынков для России. Большинство гостей из этой страны стараются побывать за одну поездку и в Петербурге, и в Москве. Так поступит и безвизовая группа из Ирана, которая далее отправится в Москву на три ночи. Эффективно совмещать туристские предложения мегаполисов позволяет проект "Два города — миллион впечатлений".
Механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном был запущен 1 августа 2023 года. Такая возможность есть у организованных групп до 50 человек, приезжающих в Россию не более, чем на 15 суток.
 
ИРАНРОССИЯбезвизовый режимСАНКТ-ПЕТЕРБУРГвыездной туризмТуризм
 
 
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