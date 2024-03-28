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Глава Иркутской области предложил Путину вернуть аэропорт государству
Глава Иркутской области предложил Путину вернуть аэропорт государству - 28.03.2024, ПРАЙМ
Глава Иркутской области предложил Путину вернуть аэропорт государству
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть аэропорт города Иркутска вместе с аэродромной инфраструктурой в... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T21:36+0300
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иркутск
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть аэропорт города Иркутска вместе с аэродромной инфраструктурой в федеральной собственность. "Государственная корпорация "Ростех" выразила готовность развивать авиационный узел города Иркутска. Это будет способствовать усилению кооперации по программе самолетов МС-21 и формированию кластера авиационной отрасли. Предлагаем вернуть аэропорт города Иркутска с аэродромной инфраструктурой в федеральную собственность с последующим имущественным взносом госкорпорации "Ростех", — сказал Кобзев. Кроме того, он сообщил, что для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений, которые будут соответствовать самым современным требованиям. "Вместе с тем необходимо провести еще реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях Байкала. Первая — это дорога Иркутск-Листвянка. И второе - федеральная автомобильная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска. А также предусмотреть возможный обход трех населенных пунктов вблизи Байкала: это Култук, Слюдянка и Байкальск", — уточнил губернатор Иркутской области.В четверг глава государства провел совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. В мероприятии принял участие губернатор Иркутской области. Кобзев поблагодарил Путина за создание рабочей группы по вопросам озера Байкал, которую возглавил помощник президента Игорь Левитин. Он отметил, что рабочая группа подготовила предложения для включения в перечень поручений по итогам сегодняшнего совещания.
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россия, иркутск, федеральная собственность, аэропорт
Экономика, РОССИЯ, Иркутск, федеральная собственность, аэропорт
Глава Иркутской области предложил Путину вернуть аэропорт государству
Глава Иркутской области предложил Путину вернуть аэропорт Иркутска государству
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуть аэропорт города Иркутска вместе с аэродромной инфраструктурой в федеральной собственность.
"Государственная корпорация "Ростех" выразила готовность развивать авиационный узел города Иркутска. Это будет способствовать усилению кооперации по программе самолетов МС-21 и формированию кластера авиационной отрасли. Предлагаем вернуть аэропорт города Иркутска с аэродромной инфраструктурой в федеральную собственность с последующим имущественным взносом госкорпорации "Ростех", — сказал Кобзев.
Кроме того, он сообщил, что для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений, которые будут соответствовать самым современным требованиям.
"Вместе с тем необходимо провести еще реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях Байкала. Первая — это дорога Иркутск-Листвянка. И второе - федеральная автомобильная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска. А также предусмотреть возможный обход трех населенных пунктов вблизи Байкала: это Култук, Слюдянка и Байкальск", — уточнил губернатор Иркутской области.
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В четверг глава государства провел совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. В мероприятии принял участие губернатор Иркутской области. Кобзев поблагодарил Путина за создание рабочей группы по вопросам озера Байкал, которую возглавил помощник президента Игорь Левитин. Он отметил, что рабочая группа подготовила предложения для включения в перечень поручений по итогам сегодняшнего совещания.