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РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России

РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России - 28.03.2024, ПРАЙМ

РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России

Крупнейший производитель керамических строительных материалов Wienerberger продал два завода по производству кирпича в России, сообщает издание РБК. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T08:21+0300

2024-03-28T08:21+0300

2024-03-28T09:43+0300

россия

продажа бизнеса

завод

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупнейший производитель керамических строительных материалов Wienerberger продал два завода по производству кирпича в России, сообщает издание РБК.Сообщается, что представитель Wienerberger подтвердил совершение сделки. По его словам, решение продать российский бизнес было принято еще в 2022 году на фоне геополитической напряженности.Так, отмечается, что российские компании "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", расположенные во Владимирской области и Татарстане, приобрела фирма "Строймикс", собственником которой является предприниматель Алексей Филин.Wienerberger — крупнейший в мире австрийский производитель керамических строительных материалов, представленный 195 заводами в 30 странах мира. Первый завод компании в России был открыт во Владимирской области в 2004 году, а второе предприятие в Татарстане - в 2008 году.

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россия, продажа бизнеса, завод