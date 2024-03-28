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РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России
РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России
Крупнейший производитель керамических строительных материалов Wienerberger продал два завода по производству кирпича в России, сообщает издание РБК. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T08:21+0300
2024-03-28T08:21+0300
2024-03-28T09:43+0300
россия
продажа бизнеса
завод
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Крупнейший производитель керамических строительных материалов Wienerberger продал два завода по производству кирпича в России, сообщает издание РБК.Сообщается, что представитель Wienerberger подтвердил совершение сделки. По его словам, решение продать российский бизнес было принято еще в 2022 году на фоне геополитической напряженности.Так, отмечается, что российские компании "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", расположенные во Владимирской области и Татарстане, приобрела фирма "Строймикс", собственником которой является предприниматель Алексей Филин.Wienerberger — крупнейший в мире австрийский производитель керамических строительных материалов, представленный 195 заводами в 30 странах мира. Первый завод компании в России был открыт во Владимирской области в 2004 году, а второе предприятие в Татарстане - в 2008 году.
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россия, продажа бизнеса, завод
РОССИЯ, продажа бизнеса, завод
РБК: крупнейший производитель кирпича в мире продал свои заводы в России
РБК: крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал все свои заводы в России
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
Крупнейший производитель керамических строительных материалов Wienerberger продал два завода по производству кирпича в России, сообщает
издание РБК.
Сообщается, что представитель Wienerberger подтвердил совершение сделки. По его словам, решение продать российский бизнес было принято еще в 2022 году на фоне геополитической напряженности.
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Так, отмечается, что российские компании "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", расположенные во Владимирской области и Татарстане, приобрела фирма "Строймикс", собственником которой является предприниматель Алексей Филин.
Wienerberger — крупнейший в мире австрийский производитель керамических строительных материалов, представленный 195 заводами в 30 странах мира. Первый завод компании в России был открыт во Владимирской области в 2004 году, а второе предприятие в Татарстане - в 2008 году.