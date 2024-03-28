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Пушков рассказал, как Китай идет на смену США - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушков рассказал, как Китай идет на смену США
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США - 28.03.2024, ПРАЙМ
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США
Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T07:40+0300
2024-03-28T07:40+0300
экономика
китай
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, Соединенные Штаты все больше превращаются в экономику услуг, финансовых операций и инноваций, производство дает лишь 13% ВВП страны.Пушков сделал вывод, что будущее в этом состязании - за производящим Китаем, и это понимает и администрация США во главе с Джо Байденом, как и его предшественник Дональд Трамп."Недаром сейчас Байден, осознав эту угрозу и точно повторяя Трампа, пытается вернуть часть производств в США", — подчеркнул сенатор.
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китай, сша, алексей пушков
Экономика, КИТАЙ, США, Алексей Пушков
07:40 28.03.2024
 
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США

Пушков: сегодня Китай является мастерской мира, какой были США в XX веке

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Соединенные Штаты все больше превращаются в экономику услуг, финансовых операций и инноваций, производство дает лишь 13% ВВП страны.
Пушков сделал вывод, что будущее в этом состязании - за производящим Китаем, и это понимает и администрация США во главе с Джо Байденом, как и его предшественник Дональд Трамп.
Нью-Йорк, США
"Исторический поворот". США признали – Россия и Китай изменили мир
20 марта, 12:35
"Недаром сейчас Байден, осознав эту угрозу и точно повторяя Трампа, пытается вернуть часть производств в США", — подчеркнул сенатор.
 
ЭкономикаКИТАЙСШААлексей Пушков
 
 
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