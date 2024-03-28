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Пушков рассказал, как Китай идет на смену США
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США - 28.03.2024, ПРАЙМ
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США
Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T07:40+0300
2024-03-28T07:40+0300
2024-03-28T07:40+0300
экономика
китай
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алексей пушков
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, Соединенные Штаты все больше превращаются в экономику услуг, финансовых операций и инноваций, производство дает лишь 13% ВВП страны.Пушков сделал вывод, что будущее в этом состязании - за производящим Китаем, и это понимает и администрация США во главе с Джо Байденом, как и его предшественник Дональд Трамп."Недаром сейчас Байден, осознав эту угрозу и точно повторяя Трампа, пытается вернуть часть производств в США", — подчеркнул сенатор.
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китай, сша, алексей пушков
Экономика, КИТАЙ, США, Алексей Пушков
Пушков рассказал, как Китай идет на смену США
Пушков: сегодня Китай является мастерской мира, какой были США в XX веке
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ.
Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Соединенные Штаты все больше превращаются в экономику услуг, финансовых операций и инноваций, производство дает лишь 13% ВВП страны.
Пушков сделал вывод, что будущее в этом состязании - за производящим Китаем, и это понимает и администрация США во главе с Джо Байденом, как и его предшественник Дональд Трамп.
"Исторический поворот". США признали – Россия и Китай изменили мир
"Недаром сейчас Байден, осознав эту угрозу и точно повторяя Трампа, пытается вернуть часть производств в США", — подчеркнул сенатор.