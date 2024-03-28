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Пушков рассказал, как Китай идет на смену США

Пушков рассказал, как Китай идет на смену США - 28.03.2024, ПРАЙМ

Пушков рассказал, как Китай идет на смену США

Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T07:40+0300

2024-03-28T07:40+0300

2024-03-28T07:40+0300

экономика

китай

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сегодня именно Китай является мастерской мира, какой Британия была в XIX веке, а США - в XX, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, Соединенные Штаты все больше превращаются в экономику услуг, финансовых операций и инноваций, производство дает лишь 13% ВВП страны.Пушков сделал вывод, что будущее в этом состязании - за производящим Китаем, и это понимает и администрация США во главе с Джо Байденом, как и его предшественник Дональд Трамп."Недаром сейчас Байден, осознав эту угрозу и точно повторяя Трампа, пытается вернуть часть производств в США", — подчеркнул сенатор.

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китай

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китай, сша, алексей пушков