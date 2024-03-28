https://1prime.ru/20240328/kristall-846817518.html
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" - 28.03.2024, ПРАЙМ
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"
Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:29+0300
2024-03-28T15:29+0300
2024-03-28T15:30+0300
россия
кристалл
апелляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать травяной ликер Alter Heiler и взыскать с ответчика около 315 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на товарные знаки. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отменил решение арбитражного суда Москвы, который в декабре полностью отклонил иск, и прекратил производство по делу. Соответчиком "Кристалла" в этом деле была одна из структур ритейлера "Красное & Белое", но от требований к ней истец затем отказался, так как этот ответчик прекратил продажи спорного напитка. Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры из полностью российских трав Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Немецкая компания обратилась с этим иском в мае 2023 года, посчитав нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По мнению истца, "Кристалл" выпускал свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ заявлял, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле. "Кристалл" 21 марта сообщил, что подписал с Mast-Jägermeister SE мировое соглашение. По его условиям, "Кристалл" поменял дизайн своих биттеров и планирует возобновить их поставки в торговые сети, Jägermeister признала изменения исчерпывающими. Ранее, 19 марта, КЛВЗ в арбитражном суде Калужской области отказался от иска к Mast-Jägermeister SE на сумму более 782 миллионов рублей. В нем "Кристалл" просил обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах в адрес торговых сетей "Красное & Белое" и "X5 Ритейл групп", взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 716 миллионов рублей, а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240321/kristall-846547972.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристалл, апелляция
РОССИЯ, Кристалл, апелляция
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" на 315 млн руб
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать травяной ликер Alter Heiler и взыскать с ответчика около 315 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на товарные знаки.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отменил решение арбитражного суда Москвы, который в декабре полностью отклонил иск, и прекратил производство по делу. Соответчиком "Кристалла" в этом деле была одна из структур ритейлера "Красное & Белое", но от требований к ней истец затем отказался, так как этот ответчик прекратил продажи спорного напитка.
Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры из полностью российских трав Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister.
Немецкая компания обратилась с этим иском в мае 2023 года, посчитав нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По мнению истца, "Кристалл" выпускал свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ заявлял, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле.
Калужский "Кристалл" отказался от своего иска к Jägermeister
"Кристалл" 21 марта сообщил, что подписал с Mast-Jägermeister SE мировое соглашение. По его условиям, "Кристалл" поменял дизайн своих биттеров и планирует возобновить их поставки в торговые сети, Jägermeister признала изменения исчерпывающими.
Ранее, 19 марта, КЛВЗ в арбитражном суде Калужской области отказался от иска к Mast-Jägermeister SE на сумму более 782 миллионов рублей. В нем "Кристалл" просил обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах в адрес торговых сетей "Красное & Белое" и "X5 Ритейл групп", взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 716 миллионов рублей, а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей.