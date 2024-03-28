https://1prime.ru/20240328/kristall-846817518.html

Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"

Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" - 28.03.2024, ПРАЙМ

Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:29+0300

2024-03-28T15:29+0300

2024-03-28T15:30+0300

россия

кристалл

апелляция

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать травяной ликер Alter Heiler и взыскать с ответчика около 315 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на товарные знаки. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отменил решение арбитражного суда Москвы, который в декабре полностью отклонил иск, и прекратил производство по делу. Соответчиком "Кристалла" в этом деле была одна из структур ритейлера "Красное & Белое", но от требований к ней истец затем отказался, так как этот ответчик прекратил продажи спорного напитка. Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры из полностью российских трав Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Немецкая компания обратилась с этим иском в мае 2023 года, посчитав нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По мнению истца, "Кристалл" выпускал свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ заявлял, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле. "Кристалл" 21 марта сообщил, что подписал с Mast-Jägermeister SE мировое соглашение. По его условиям, "Кристалл" поменял дизайн своих биттеров и планирует возобновить их поставки в торговые сети, Jägermeister признала изменения исчерпывающими. Ранее, 19 марта, КЛВЗ в арбитражном суде Калужской области отказался от иска к Mast-Jägermeister SE на сумму более 782 миллионов рублей. В нем "Кристалл" просил обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах в адрес торговых сетей "Красное & Белое" и "X5 Ритейл групп", взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 716 миллионов рублей, а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240321/kristall-846547972.html

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россия, кристалл, апелляция