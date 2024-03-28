Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240328/kristall-846817518.html
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" - 28.03.2024, ПРАЙМ
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"
Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:29+0300
2024-03-28T15:30+0300
россия
кристалл
апелляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать травяной ликер Alter Heiler и взыскать с ответчика около 315 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на товарные знаки. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отменил решение арбитражного суда Москвы, который в декабре полностью отклонил иск, и прекратил производство по делу. Соответчиком "Кристалла" в этом деле была одна из структур ритейлера "Красное &amp; Белое", но от требований к ней истец затем отказался, так как этот ответчик прекратил продажи спорного напитка. Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры из полностью российских трав Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Немецкая компания обратилась с этим иском в мае 2023 года, посчитав нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По мнению истца, "Кристалл" выпускал свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ заявлял, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле. "Кристалл" 21 марта сообщил, что подписал с Mast-Jägermeister SE мировое соглашение. По его условиям, "Кристалл" поменял дизайн своих биттеров и планирует возобновить их поставки в торговые сети, Jägermeister признала изменения исчерпывающими. Ранее, 19 марта, КЛВЗ в арбитражном суде Калужской области отказался от иска к Mast-Jägermeister SE на сумму более 782 миллионов рублей. В нем "Кристалл" просил обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах в адрес торговых сетей "Красное &amp; Белое" и "X5 Ритейл групп", взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 716 миллионов рублей, а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240321/kristall-846547972.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кристалл, апелляция
РОССИЯ, Кристалл, апелляция
15:29 28.03.2024 (обновлено: 15:30 28.03.2024)
 
Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу"

Апелляция прекратила дело по иску Jägermeister к калужскому "Кристаллу" на 315 млн руб

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение в деле по иску немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE, в котором он требовал запретить калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ) выпускать травяной ликер Alter Heiler и взыскать с ответчика около 315 миллионов рублей компенсации за нарушение его прав на товарные знаки.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отменил решение арбитражного суда Москвы, который в декабре полностью отклонил иск, и прекратил производство по делу. Соответчиком "Кристалла" в этом деле была одна из структур ритейлера "Красное & Белое", но от требований к ней истец затем отказался, так как этот ответчик прекратил продажи спорного напитка.
Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры из полностью российских трав Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister.
Немецкая компания обратилась с этим иском в мае 2023 года, посчитав нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По мнению истца, "Кристалл" выпускал свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ заявлял, что сходство до степени смешения отсутствует, так как обозначения имеют графические, фонетические и семантические различия, а этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле.
Суд, правосудие
Калужский "Кристалл" отказался от своего иска к Jägermeister
21 марта, 14:20
"Кристалл" 21 марта сообщил, что подписал с Mast-Jägermeister SE мировое соглашение. По его условиям, "Кристалл" поменял дизайн своих биттеров и планирует возобновить их поставки в торговые сети, Jägermeister признала изменения исчерпывающими.
Ранее, 19 марта, КЛВЗ в арбитражном суде Калужской области отказался от иска к Mast-Jägermeister SE на сумму более 782 миллионов рублей. В нем "Кристалл" просил обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах в адрес торговых сетей "Красное & Белое" и "X5 Ритейл групп", взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 716 миллионов рублей, а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей.
 
РОССИЯКристаллапелляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала