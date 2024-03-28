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NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе" - 28.03.2024, ПРАЙМ
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NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе" - 28.03.2024, ПРАЙМ
NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
Спецслужбы Соединенных Штатов не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле", потому что опасались... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:50+0300
2024-03-28T13:21+0300
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Спецслужбы Соединенных Штатов не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле", потому что опасались раскрыть свои источники, передает газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности.За день до того, как посольство США в Москве опубликовало предупреждение о возможном нападении экстремистов, местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам частное предупреждение о том, что нападение могут совершить боевики отделения ИГ*, известное как ИГИЛ-К*. Между тем, передать дополнительные подробности не позволил сложный характер отношений между странами."Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники и методы их разведки", — говорится в статье.Тем не менее, в издании отмечают, что американские и европейские официальные лица, а также эксперты по безопасности и борьбе с терроризмом подчеркивают, что даже при самых благоприятных обстоятельствах, при наличии весьма специфической информации и хорошо отлаженных служб безопасности, сорвать тайные международные террористические заговоры очень сложно.Отмечается, что сообщая России в частном порядке о потенциальном террористическом заговоре, ЦРУ следовало указаниям 2015 года, известным как директивы "обязанности предупреждать", требующие от разведки информировать "американских и неамериканских лиц" о конкретных угрозах, направленных на "умышленное убийство, нанесение серьезных телесных повреждений и похищение".Собеседники агентства также предполагают, что неспособность предотвратить теракт, вероятно, была результатом сочетания других факторов, включая усталость после "особой бдительности" в период перед недавними президентскими выборами в России.Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная США, носила общий характер, и российские спецслужбы на нее реагировали. В то же время он отметил, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.Теракт произошел 22 марта вечером в Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По информации МЧС, погибли 143 человека.* Запрещенная в России террористическая организация
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крокус сити холл, сша, цру
Происшествия, Крокус сити холл, США, ЦРУ
12:50 28.03.2024 (обновлено: 13:21 28.03.2024)
 
NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"

NYT: США не сообщили России об угрозе теракта в "Крокусе", боясь раскрыть источники

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Спецслужбы Соединенных Штатов не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле", потому что опасались раскрыть свои источники, передает газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности.
За день до того, как посольство США в Москве опубликовало предупреждение о возможном нападении экстремистов, местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам частное предупреждение о том, что нападение могут совершить боевики отделения ИГ*, известное как ИГИЛ-К*. Между тем, передать дополнительные подробности не позволил сложный характер отношений между странами.
"Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили официальным лицам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники и методы их разведки", — говорится в статье.
Тем не менее, в издании отмечают, что американские и европейские официальные лица, а также эксперты по безопасности и борьбе с терроризмом подчеркивают, что даже при самых благоприятных обстоятельствах, при наличии весьма специфической информации и хорошо отлаженных служб безопасности, сорвать тайные международные террористические заговоры очень сложно.
Отмечается, что сообщая России в частном порядке о потенциальном террористическом заговоре, ЦРУ следовало указаниям 2015 года, известным как директивы "обязанности предупреждать", требующие от разведки информировать "американских и неамериканских лиц" о конкретных угрозах, направленных на "умышленное убийство, нанесение серьезных телесных повреждений и похищение".
Женщина возлагает цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 143 человек
Вчера, 20:35
Собеседники агентства также предполагают, что неспособность предотвратить теракт, вероятно, была результатом сочетания других факторов, включая усталость после "особой бдительности" в период перед недавними президентскими выборами в России.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная США, носила общий характер, и российские спецслужбы на нее реагировали. В то же время он отметил, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.
Теракт произошел 22 марта вечером в Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По информации МЧС, погибли 143 человека.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияКрокус сити холлСШАЦРУ
 
 
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