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В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе" - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"
Иностранная разведка могла содействовать в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле", считает официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:12+0300
2024-03-28T15:12+0300
2024-03-28T15:12+0300
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теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Иностранная разведка могла содействовать в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле", считает официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV."Речь идет об очень большом зале. Нужно знать, как туда попасть, нужен тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами... Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки (иностранного — прим. ред.) государства", — сказал политик.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.МЧС России сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143 и опубликовало список погибших на сайте ведомства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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Происшествия, РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл, ТУРЦИЯ, разведка
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"
Челик: иностранная разведка могла быть причастная к теракту в "Крокусе"
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ.
Иностранная разведка могла содействовать в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле", считает официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, об этом он сообщил в интервью телеканалу NTV
.
"Речь идет об очень большом зале. Нужно знать, как туда попасть, нужен тот, кто покажет это. Представьте себе, нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей, и вдруг они оказываются профессионалами... Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки (иностранного — прим. ред.) государства", — сказал политик.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
В МВД рассказали, как отследили маршрут террористов, напавших на "Крокус"
МЧС России сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143 и опубликовало список погибших на сайте ведомства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.