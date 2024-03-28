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Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - 28.03.2024, ПРАЙМ
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:35+0300
2024-03-28T15:54+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
басманный суд
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. 25 марта Басманный суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По данным РИА Новости, Диловар владет автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Согласно сообщению МЧС от 27 марта, число погибших выросло до 143 человек.
https://1prime.ru/20240328/krokus-846816640.html
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россия, крокус сити холл, теракт, басманный суд
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Басманный суд
15:35 28.03.2024 (обновлено: 15:54 28.03.2024)
 
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

© Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкАминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл"
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл
© Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде.
25 марта Басманный суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По данным РИА Новости, Диловар владет автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
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15:12
Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Согласно сообщению МЧС от 27 марта, число погибших выросло до 143 человек.
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлтерактБасманный суд
 
 
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