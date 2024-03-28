https://1prime.ru/20240328/krokus-846817824.html

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - 28.03.2024, ПРАЙМ

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:35+0300

2024-03-28T15:35+0300

2024-03-28T15:54+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

басманный суд

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Аминчон Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе", первым среди фигурантов обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде. 25 марта Басманный суд арестовал отца и двух сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По данным РИА Новости, Диловар владет автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Согласно сообщению МЧС от 27 марта, число погибших выросло до 143 человек.

https://1prime.ru/20240328/krokus-846816640.html

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россия, крокус сити холл, теракт, басманный суд