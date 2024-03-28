https://1prime.ru/20240328/krokus-846819795.html

Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов

Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов - 28.03.2024, ПРАЙМ

Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов

Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:06+0300

2024-03-28T16:06+0300

2024-03-28T16:12+0300

происшествия

росфинмониторинг

терроризм

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.Накануне глава СК Александр бастрыкин сообщал, что обвиняемые признали вину, а также дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления."Рачабализода Саидакрами Муродали, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;... Фаридуни Шамсидин, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан; ... Мирзоев Далерджон Баротович, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;... Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович, 20.05.2004 г.р., Республика Таджикистан", - сказано в перечне.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл", который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел вечером 22 марта. Немколько мужчин ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным МЧС на 27 марта, трагедия унесла жизни 143 человек.

https://1prime.ru/20240327/krokus-846789113.html

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росфинмониторинг, терроризм, крокус сити холл