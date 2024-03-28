https://1prime.ru/20240328/krokus-846819795.html
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов - 28.03.2024, ПРАЙМ
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов
Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:06+0300
2024-03-28T16:06+0300
2024-03-28T16:12+0300
происшествия
росфинмониторинг
терроризм
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2480dafb6ab50a18bae4c36f7d8112d2.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.Накануне глава СК Александр бастрыкин сообщал, что обвиняемые признали вину, а также дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления."Рачабализода Саидакрами Муродали, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;... Фаридуни Шамсидин, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан; ... Мирзоев Далерджон Баротович, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;... Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович, 20.05.2004 г.р., Республика Таджикистан", - сказано в перечне.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл", который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел вечером 22 марта. Немколько мужчин ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным МЧС на 27 марта, трагедия унесла жизни 143 человек.
https://1prime.ru/20240327/krokus-846789113.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846780280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35f3e524d6500fdcca696941ebcc24e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росфинмониторинг, терроризм, крокус сити холл
Происшествия, Росфинмониторинг, терроризм, Крокус сити холл
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов
Четверо исполнителей теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга.
25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.
Накануне глава СК Александр бастрыкин сообщал, что обвиняемые признали вину, а также дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления.
Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК
"Рачабализода Саидакрами Муродали, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;... Фаридуни Шамсидин, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан; ... Мирзоев Далерджон Баротович, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;... Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович, 20.05.2004 г.р., Республика Таджикистан", - сказано в перечне.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл", который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел вечером 22 марта. Немколько мужчин ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным МЧС на 27 марта, трагедия унесла жизни 143 человек.