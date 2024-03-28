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Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов - 28.03.2024, ПРАЙМ
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов
Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:06+0300
2024-03-28T16:12+0300
происшествия
росфинмониторинг
терроризм
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.Накануне глава СК Александр бастрыкин сообщал, что обвиняемые признали вину, а также дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления."Рачабализода Саидакрами Муродали, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;... Фаридуни Шамсидин, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан; ... Мирзоев Далерджон Баротович, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;... Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович, 20.05.2004 г.р., Республика Таджикистан", - сказано в перечне.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл", который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел вечером 22 марта. Немколько мужчин ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным МЧС на 27 марта, трагедия унесла жизни 143 человек.
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росфинмониторинг, терроризм, крокус сити холл
Происшествия, Росфинмониторинг, терроризм, Крокус сити холл
16:06 28.03.2024 (обновлено: 16:12 28.03.2024)
 
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов

Четверо исполнителей теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщины у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Женщины у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Исполнителей теракта в красногорском "Крокус сити холле" внесли в перечень террористов и экстремистов, следует из публикации на сайте Росфинмониторинга.
25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.
Накануне глава СК Александр бастрыкин сообщал, что обвиняемые признали вину, а также дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления.
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"Рачабализода Саидакрами Муродали, (Раджабали Саидакрами Муродали), 04.02.1994 г.р. , Республика Таджикистан;... Фаридуни Шамсидин, 17.09.1998 г.р. , Республика Таджикистан; ... Мирзоев Далерджон Баротович, 23.11.1991 г.р. , Республика Таджикистан;... Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович, 20.05.2004 г.р., Республика Таджикистан", - сказано в перечне.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл", который находится в подмосковном городе Красногорск, произошел вечером 22 марта. Немколько мужчин ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным МЧС на 27 марта, трагедия унесла жизни 143 человек.
 
ПроисшествияРосфинмониторингтерроризмКрокус сити холл
 
 
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