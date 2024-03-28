https://1prime.ru/20240328/krokus-846825240.html
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной - 28.03.2024, ПРАЙМ
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
Доказательства связи террористов, которые совершили атаку на "Крокус сити холл", с украинскими националистами получены. Об этом сообщили в Telegram-канале... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:55+0300
2024-03-28T17:55+0300
2024-03-28T18:03+0300
ск
украина
терроризм
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доказательства связи террористов, которые совершили атаку на "Крокус сити холл", с украинскими националистами получены. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.Трагедия в подмосковном концертном зале произошла в пятницу, 22 марта. По последним данным МЧС, жертвами теракта стали 143 человека. Отмечается, что первоначальные результаты расследования подтвердили, что теракт был спланирован, тщательно подготовлен и профинансирован."В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - сказано в сообщении.В СК добавили, что следствие располагает подтвержденными данными, что исполнителям теракта поступила крупная сумма денег и криптовалюта с Украины. Кроме того, задержали еще одного подозреваемого, который участвовал в схеме финансирования террористов, добавил Следственный комитет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
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ск, украина, терроризм, крокус сити холл
СК, УКРАИНА, терроризм, Крокус сити холл
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
СК РФ получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доказательства связи террористов, которые совершили атаку на "Крокус сити холл", с украинскими националистами получены. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
Трагедия в подмосковном концертном зале произошла в пятницу, 22 марта. По последним данным МЧС, жертвами теракта стали 143 человека.
Отмечается, что первоначальные результаты расследования подтвердили, что теракт был спланирован, тщательно подготовлен и профинансирован.
"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - сказано в сообщении.
В СК добавили, что следствие располагает подтвержденными данными, что исполнителям теракта поступила крупная сумма денег и криптовалюта с Украины. Кроме того, задержали еще одного подозреваемого, который участвовал в схеме финансирования террористов, добавил Следственный комитет.
Исполнители теракта в "Крокусе" внесены в список террористов и экстремистов