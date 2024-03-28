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США заявили, что передали России данные об угрозе теракта в письменном виде - 28.03.2024, ПРАЙМ
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США заявили, что передали России данные об угрозе теракта в письменном виде
США заявили, что передали России данные об угрозе теракта в письменном виде - 28.03.2024, ПРАЙМ
США заявили, что передали России данные об угрозе теракта в письменном виде
США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T18:18+0300
2024-03-28T18:37+0300
происшествия
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ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, заявил представитель Белого дома Джон Кирби."Седьмого марта в 11.15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение", — сказал Кирби в ходе специального брифинга.Кирби не уточнил, носила ли переданная американской стороной информация детальный характер, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к произошедшему в Подмосковье."Правительство США продолжит сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе", — сказал Кирби, подчеркнув, что США "очень серьезно относятся к своему обязательству делать такие предупреждения".Кирби заявил, что в Вашингтоне считают "совершенно ясным, что ИГ* несет полную ответственность за эту атаку".Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы. По заявлению директора ФСБ Александра Бортникова, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, сша, крокус сити холл, белый дом, теракт
Происшествия, РОССИЯ, США, Крокус сити холл, Белый дом, теракт
18:18 28.03.2024 (обновлено: 18:37 28.03.2024)
 
США заявили, что передали России данные об угрозе теракта в письменном виде

США заявили, что передали РФ данные об угрозе теракта в письменном виде 7 марта

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Седьмого марта в 11.15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение", — сказал Кирби в ходе специального брифинга.
Кирби не уточнил, носила ли переданная американской стороной информация детальный характер, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к произошедшему в Подмосковье.
"Правительство США продолжит сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе", — сказал Кирби, подчеркнув, что США "очень серьезно относятся к своему обязательству делать такие предупреждения".
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
NYT: США скрыли от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
12:50
Кирби заявил, что в Вашингтоне считают "совершенно ясным, что ИГ* несет полную ответственность за эту атаку".
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы.
По заявлению директора ФСБ Александра Бортникова, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияРОССИЯСШАКрокус сити холлБелый домтеракт
 
 
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