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Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку, пишут СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку, пишут СМИ
Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку, пишут СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку, пишут СМИ
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку в связи с использованием спец-рейсов во время нахождения на посту премьер-министра страны... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:32+0300
2024-03-28T14:35+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку в связи с использованием спец-рейсов во время нахождения на посту премьер-министра страны. Кариньш покинет свой пост 10 апреля, сообщает портал LSM."В связи с использованием специальных рейсов в период нахождения на должности премьера Кришьянис Кариньш уйдет в отставку с поста министра иностранных дел. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней, которая длилась около часа", - сказано в сообщении.Сообщается, что уже 11 апреля парламент проведет голосование по новой кандидатуре на пост главы МИД страны. Ранее государственная канцелярия Латвии предоставила данные о расходах на специальные рейсы, организованные для премьер-министра Кришьяниса Кариньша с января 2019 года по сентябрь 2023 года. Общая сумма этих расходов составляет 600 тысяч евро и была покрыта из государственного бюджета.Данные показывают, что во время своего пребывания на посту премьер-министра, Кариньш посетил 19 заседаний Европейского совета, на которые он летал на специальных рейсах, расходы на которые покрывал ЕС. Общие затраты на эти перелеты составили 750 тысяч евро за три года.
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латвия, мид, новости
ЛАТВИЯ, МИД, Новости
14:32 28.03.2024 (обновлено: 14:35 28.03.2024)
 
Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку, пишут СМИ

LSM: глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку, покинет пост 10 апреля

© CC BY 4.0 / Gabor Kovacs/European Union 2019Кришьянис Кариньш. Архивное фото
Кришьянис Кариньш. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© CC BY 4.0 / Gabor Kovacs/European Union 2019
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку в связи с использованием спец-рейсов во время нахождения на посту премьер-министра страны. Кариньш покинет свой пост 10 апреля, сообщает портал LSM.
"В связи с использованием специальных рейсов в период нахождения на должности премьера Кришьянис Кариньш уйдет в отставку с поста министра иностранных дел. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней, которая длилась около часа", - сказано в сообщении.
Сообщается, что уже 11 апреля парламент проведет голосование по новой кандидатуре на пост главы МИД страны.
Ранее государственная канцелярия Латвии предоставила данные о расходах на специальные рейсы, организованные для премьер-министра Кришьяниса Кариньша с января 2019 года по сентябрь 2023 года. Общая сумма этих расходов составляет 600 тысяч евро и была покрыта из государственного бюджета.
Данные показывают, что во время своего пребывания на посту премьер-министра, Кариньш посетил 19 заседаний Европейского совета, на которые он летал на специальных рейсах, расходы на которые покрывал ЕС. Общие затраты на эти перелеты составили 750 тысяч евро за три года.
 
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