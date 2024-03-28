Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240328/lizing-846807634.html
Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников
Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников - 28.03.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников
Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) одобрила основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников,... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T11:19+0300
2024-03-28T11:20+0300
россия
правительство рф
лизинг
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) одобрила основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников, программа должна заработать в апреле, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. "Предлагаю одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Начинаем работать. Важно, чтобы программа заработала уже в апреле. Параллельно прошу направить документ в Минфин и Минэкономразвития, если у ведомств возникнут замечания, учтем их при доработке программы в следующем периоде", - приводятся в сообщении слова Белоусова. На льготный лизинг беспилотников выделено 2,5 миллиарда рублей. Программа начнет работать в апреле после доведения средств из бюджета РФ до ГТЛК, уточняется в сообщении. По словам первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова, программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов. В свою очередь генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подчеркнул важность одобрения основных принципов программы. Документ описывает не только требования к поставщикам, но и порядок рассмотрения поступающих заявок от потенциальных клиентов, размер авансирования, предел объема программы в деньгах на одного лизингополучателя и и другие параметры. "Закрепленные на бумаге основные принципы создадут равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме", - приводятся в сообщении слова Дитриха.
https://1prime.ru/20231221/842630232.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, лизинг, новости
РОССИЯ, Правительство РФ, лизинг, Новости
11:19 28.03.2024 (обновлено: 11:20 28.03.2024)
 
Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников

Кабмин одобрил основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) одобрила основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников, программа должна заработать в апреле, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
"Предлагаю одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Начинаем работать. Важно, чтобы программа заработала уже в апреле. Параллельно прошу направить документ в Минфин и Минэкономразвития, если у ведомств возникнут замечания, учтем их при доработке программы в следующем периоде", - приводятся в сообщении слова Белоусова.
На льготный лизинг беспилотников выделено 2,5 миллиарда рублей. Программа начнет работать в апреле после доведения средств из бюджета РФ до ГТЛК, уточняется в сообщении.
По словам первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова, программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов.
Дрон, бпла
Правительство профинансирует льготный лизинг гражданских беспилотников
21 декабря 2023, 10:37
В свою очередь генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подчеркнул важность одобрения основных принципов программы. Документ описывает не только требования к поставщикам, но и порядок рассмотрения поступающих заявок от потенциальных клиентов, размер авансирования, предел объема программы в деньгах на одного лизингополучателя и и другие параметры.
"Закрепленные на бумаге основные принципы создадут равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме", - приводятся в сообщении слова Дитриха.
 
РОССИЯПравительство РФлизингНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала