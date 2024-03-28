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Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников

Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников - 28.03.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило основные принципы льготного лизинга беспилотников

Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) одобрила основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T11:19+0300

2024-03-28T11:19+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) одобрила основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников, программа должна заработать в апреле, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. "Предлагаю одобрить основные принципы реализации программы льготного лизинга беспилотников. Начинаем работать. Важно, чтобы программа заработала уже в апреле. Параллельно прошу направить документ в Минфин и Минэкономразвития, если у ведомств возникнут замечания, учтем их при доработке программы в следующем периоде", - приводятся в сообщении слова Белоусова. На льготный лизинг беспилотников выделено 2,5 миллиарда рублей. Программа начнет работать в апреле после доведения средств из бюджета РФ до ГТЛК, уточняется в сообщении. По словам первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова, программа охватывает всю номенклатуру беспилотных систем, кроме образовательных дронов. В свою очередь генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подчеркнул важность одобрения основных принципов программы. Документ описывает не только требования к поставщикам, но и порядок рассмотрения поступающих заявок от потенциальных клиентов, размер авансирования, предел объема программы в деньгах на одного лизингополучателя и и другие параметры. "Закрепленные на бумаге основные принципы создадут равные условия для возможных участников программы, откроют доступ к мерам поддержки в виде льготного лизинга в свободном режиме", - приводятся в сообщении слова Дитриха.

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