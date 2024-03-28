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Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20
Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20 - 28.03.2024, ПРАЙМ
Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20
Приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии в ноябре нужно обсуждать с другими членами "двадцатки", заявил президент Франции... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T22:58+0300
2024-03-28T22:58+0300
2024-03-28T22:58+0300
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии в ноябре нужно обсуждать с другими членами "двадцатки", заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Смысл этого клуба в том, что он должен быть консенсусным, и это будет работой бразильской дипломатии. Если такая встреча (с Путиным) может быть полезной, мы должны ее провести, если же она внесет раскол, то, несомненно, нет", — приводит агентство Франс Пресс слова Макрона на пресс-конференции в ходе визита в Бразилию. Макрон также отметил, что в ходе подготовки к саммиту G7 перед ним стоял схожий вопрос, тогда часть участников заявила, что воздержатся от приезда на саммит в случае приглашения российского лидера.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, РОССИЯ, G20, саммит G20
Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20
Макрон: приглашение Путина на саммит G20 следует обсудить с другими странами
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии в ноябре нужно обсуждать с другими членами "двадцатки", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Смысл этого клуба в том, что он должен быть консенсусным, и это будет работой бразильской дипломатии. Если такая встреча (с Путиным) может быть полезной, мы должны ее провести, если же она внесет раскол, то, несомненно, нет", — приводит агентство Франс Пресс слова Макрона на пресс-конференции в ходе визита в Бразилию.
Макрон также отметил, что в ходе подготовки к саммиту G7 перед ним стоял схожий вопрос, тогда часть участников заявила, что воздержатся от приезда на саммит в случае приглашения российского лидера.
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.