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Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20

Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20 - 28.03.2024, ПРАЙМ

Макрон прокомментировал возможность приглашения Путина на саммит G20

Приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии в ноябре нужно обсуждать с другими членами "двадцатки", заявил президент Франции... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T22:58+0300

2024-03-28T22:58+0300

2024-03-28T22:58+0300

политика

франция

эммануэль макрон

россия

g20

саммит g20

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии в ноябре нужно обсуждать с другими членами "двадцатки", заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Смысл этого клуба в том, что он должен быть консенсусным, и это будет работой бразильской дипломатии. Если такая встреча (с Путиным) может быть полезной, мы должны ее провести, если же она внесет раскол, то, несомненно, нет", — приводит агентство Франс Пресс слова Макрона на пресс-конференции в ходе визита в Бразилию. Макрон также отметил, что в ходе подготовки к саммиту G7 перед ним стоял схожий вопрос, тогда часть участников заявила, что воздержатся от приезда на саммит в случае приглашения российского лидера.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

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франция, эммануэль макрон, россия, g20, саммит g20