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Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину

Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину - 28.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину

Премьер-министр Италии Джоржа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону о несогласии с его инициативой отправить европейских солдат | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:32+0300

2024-03-28T16:32+0300

2024-03-28T16:37+0300

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РИМ, 28 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джоржа Мелони заявила, что лично сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону о несогласии с его инициативой отправить европейских солдат на Украину. Об этом итальянский лидер рассказала в беседе с телеканалом Rete4."Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", — заявила Мелони.Мелони также отметила, что не согласна с использованием агрессивной риторики и отметила, что ведущие газеты начали писать о том, что лидеры "готовят Европу к войне", восприняв недавний саммит Евросоюза неправильно.Макрон ранее заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки войск на Украину, хотя консенсус был не достигнут. Его высказывания вызвали резкую критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции.Кремль в свою очередь отметил, что обратил внимание на заявления Макрона, однако многие страны сохраняют трезвую оценку потенциальных опасностей и не видят интереса в прямом вовлечении в конфликт.

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джорджа мелони, эммануэль макрон, ес, новости, украина