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МИД прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе
МИД прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе - 28.03.2024, ПРАЙМ
МИД прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе
НАТО готовится к возможному столкновению с Россией, чем и обусловлена активная деятельность блока в Восточной Европе и Черноморском регионе, сообщили РИА... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T07:55+0300
2024-03-28T07:55+0300
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. НАТО готовится к возможному столкновению с Россией, чем и обусловлена активная деятельность блока в Восточной Европе и Черноморском регионе, сообщили РИА Новости в МИД России.Румыния ранее заявила о готовности вложить 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. Там появится военный городок, где смогут жить 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры. Уже начались работы в южной части будущего военного городка, сейчас там строятся подъездные пути и мощная электросеть. Телеканал TVR Info передавал, что модернизация объекта позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе. Американские войска используют ее с 1999 года. "Расширение румынской авиабазы – еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", – подчеркнули в дипломатическом ведомстве России. Там подчеркнули, что "форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике". "Подобная активность натовцев носит провокационный характер, обостряет военную напряженность по периметру наших границ, создает дополнительные угрозы безопасности России. Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", – отметили в МИД. В министерстве пообещали отслеживать происходящее в Румынии, оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования.
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мид рф, румыния, нато
МИД прокомментировал активность НАТО в Восточной Европе
МИД: активность НАТО в Европе направлена на подготовку к возможной стычке с РФ
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. НАТО готовится к возможному столкновению с Россией, чем и обусловлена активная деятельность блока в Восточной Европе и Черноморском регионе, сообщили РИА Новости в МИД России.
Румыния ранее заявила о готовности вложить 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. Там появится военный городок, где смогут жить 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры. Уже начались работы в южной части будущего военного городка, сейчас там строятся подъездные пути и мощная электросеть. Телеканал TVR Info передавал, что модернизация объекта позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе. Американские войска используют ее с 1999 года.
"Расширение румынской авиабазы – еще одно доказательство того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона", – подчеркнули в дипломатическом ведомстве России.
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Там подчеркнули, что "форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике".
"Подобная активность натовцев носит провокационный характер, обостряет военную напряженность по периметру наших границ, создает дополнительные угрозы безопасности России. Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", – отметили в МИД.
В министерстве пообещали отслеживать происходящее в Румынии, оценивать возникающие риски и учитывать их в ходе военного планирования.