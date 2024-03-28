https://1prime.ru/20240328/minenergo-846813048.html

Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу

Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу - 28.03.2024, ПРАЙМ

Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу

Минэнерго РФ предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:40+0300

2024-03-28T13:40+0300

2024-03-28T13:41+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в своем выступлении на ежегодном международном биржевом форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Давая оценку биржевым торгам на товарной сырьевой бирже за прошедший год, Мочальников заявил, что необходимо развивать биржевую торговлю, поскольку это максимально прозрачно и удобно. "У нас есть обязанность у производителей продавать на бирже, есть возможность у покупателей покупать, но хотя бы в государственном сегменте давайте мы сделаем первый шаг и сделаем обязанность госсектора. Чтобы он в первую очередь приходил на биржу за товаром. И если он там его не нашел, а такое может быть, то тогда уже шел "в другую историю", - также сказал он. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, создана в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Первые торги газом стартовали в 2014 году.

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