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Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу
Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу - 28.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу
Минэнерго РФ предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:40+0300
2024-03-28T13:40+0300
2024-03-28T13:41+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в своем выступлении на ежегодном международном биржевом форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Давая оценку биржевым торгам на товарной сырьевой бирже за прошедший год, Мочальников заявил, что необходимо развивать биржевую торговлю, поскольку это максимально прозрачно и удобно. "У нас есть обязанность у производителей продавать на бирже, есть возможность у покупателей покупать, но хотя бы в государственном сегменте давайте мы сделаем первый шаг и сделаем обязанность госсектора. Чтобы он в первую очередь приходил на биржу за товаром. И если он там его не нашел, а такое может быть, то тогда уже шел "в другую историю", - также сказал он. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, создана в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Первые торги газом стартовали в 2014 году.
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новости, минэнерго рф, сырье
Энергетика, Новости, Минэнерго РФ, сырье
Минэнерго призвало обязать госкомпании при закупках сырья идти на биржу
Минэнерго РФ предлагает обязать госкомпании при закупках сырья идти сначала на биржу
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в своем выступлении на ежегодном международном биржевом форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Давая оценку биржевым торгам на товарной сырьевой бирже за прошедший год, Мочальников заявил, что необходимо развивать биржевую торговлю, поскольку это максимально прозрачно и удобно.
Минэнерго разработает ежемесячные графики транспортировки топлива
"У нас есть обязанность у производителей продавать на бирже, есть возможность у покупателей покупать, но хотя бы в государственном сегменте давайте мы сделаем первый шаг и сделаем обязанность госсектора. Чтобы он в первую очередь приходил на биржу за товаром. И если он там его не нашел, а такое может быть, то тогда уже шел "в другую историю", - также сказал он.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, создана в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Первые торги газом стартовали в 2014 году.