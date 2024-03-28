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Минэнерго призвало выработать оптимальный норматив продаж топлива на бирже

Минэнерго призвало выработать оптимальный норматив продаж топлива на бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ

Минэнерго призвало выработать оптимальный норматив продаж топлива на бирже

Минэнерго РФ считает необходимым выработать оптимальный норматив продаж бензина и дизельного топлива на биржевом рынке, заявил директор департамента... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:44+0300

2024-03-28T17:44+0300

2024-03-28T17:44+0300

энергетика

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает необходимым выработать оптимальный норматив продаж бензина и дизельного топлива на биржевом рынке, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. "По выстраиванию оптимального норматива эту работу тоже нужно продолжать, поскольку норматив растёт. Надо актуализировать совместную работу по обоснованию правильного норматива", - сказал он, выступая на форуме "Биржевой товарный рынок". Кроме того, в рамках развития биржевой торговли Рубцов призвал вернуться к обсуждению объединения базисов для эффективного управления потоками. "Сейчас, развивая и увеличивая объемы биржевой торговли, мы сталкиваемся, что нам гораздо сложнее становится прогнозировать потоки. У нас начинается "скрещенное" движение по системе РЖД, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру", - сказал Рубцов. Он добавил, что важным направлением является развитие срочного рынка. Так, по его словам, Минэнерго получает сигналы от разных участников, что есть интерес к срочному рынку не только как к физической реализации, но и в роли бумажных инструментов. Также, уверен Рубцов, нужно развивать мелкооптовую торговлю топливом на бирже. Представитель Минэнерго заявил, что сейчас топливный рынок успокаивается, он обеспечен топливом. Также эффективно работают "Транснефть" и РЖД, быстро доставляя товар до потребителей. "И рассчитываем, что это будет развиваться, что поможет как увеличивать скорость отгрузки заводов, так и доставку до конечных потребителей", - заключил Рубцов.

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