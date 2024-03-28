Нефть отступает. Но не надолго - 28.03.2024, ПРАЙМ
Нефть отступает. Но не надолго
Позитивные корпоративные новости способствуют позитивной динамике на рынке акций. В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС вырос на | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:01+0300
2024-03-28T09:01+0300
2024-03-28T10:10+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Позитивные корпоративные новости способствуют позитивной динамике на рынке акций. В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС вырос на 1,23%, до 1129,95 п., на фоне укрепления рубля. На сегодня, 28 марта, приходится пик налоговых выплат, поэтому не исключаем локального укрепления валютного курса до 90,33-91,36 рубля за доллар США.Котировки Brent немного отступили на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, на 3,165 миллиона баррелей за неделю (данным Управления энергетической информацией США, EIA) вопреки прогнозу, предполагавшему снижение на 0,700 миллиона баррелей. Тем не менее запасы нефти остаются на 25,5 миллиона баррелей ниже уровней сопоставимого периода 2023 года. Вместе с тем дополнительные сокращения добычи нефти в России во II квартале 2024 году могут поддержать рост котировок Brent до 90-95 долларов за баррель в апреле-мае, считают аналитики JP Morgan.Ралли в акциях АФК Системы продолжается. Совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой в 2024 году целевой размер выплат составит 0,52 рубля на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 2,36% по текущим котировкам. В 2025-2026 годах предполагается увеличение выплат на 25-50% по сравнению с предыдущим годом.Менеджмент Самолета сообщил, что в бюджете компании на 2024 год заложены расходы на выплату дивидендов в размере пяти миллиардов рублей, что является минимумом по дивидендной политике. Тем не менее решение по дивидендам будет принимать совет директоров, заседание которого запланировано на конец весны.Основной акционер Софтлайна объявил о дополнительном обмене расписок Noventiq (бывшая головная компания Софтлайна) на свои акции (три расписки на одну акцию) для тех держателей, которые не участвовали в сделке в августе-сентябре 2023 года. Обмен позволит увеличить количество акций Софтлайна в свободном обращении и их ликвидность, что формирует предпосылки для включения акций компании в разные индексы и в первый котировальный список.Акционеры HeadHunter одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР в Калининграде. Переезд и последующий листинг на Московской бирже позволят возобновить дивидендные выплаты. Исторически компания направляла на дивиденды 75% скорректированной чистой прибыли. Таким образом, на дивиденды за 2023 год компания может направить 9,36 миллиарда рублей.
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Позитивные корпоративные новости способствуют позитивной динамике на рынке акций. В среду индекс Мосбиржи повысился на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС вырос на 1,23%, до 1129,95 п., на фоне укрепления рубля. На сегодня, 28 марта, приходится пик налоговых выплат, поэтому не исключаем локального укрепления валютного курса до 90,33-91,36 рубля за доллар США.
Котировки Brent немного отступили на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США, на 3,165 миллиона баррелей за неделю (данным Управления энергетической информацией США, EIA) вопреки прогнозу, предполагавшему снижение на 0,700 миллиона баррелей. Тем не менее запасы нефти остаются на 25,5 миллиона баррелей ниже уровней сопоставимого периода 2023 года. Вместе с тем дополнительные сокращения добычи нефти в России во II квартале 2024 году могут поддержать рост котировок Brent до 90-95 долларов за баррель в апреле-мае, считают аналитики JP Morgan.
Ралли в акциях АФК Системы продолжается. Совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой в 2024 году целевой размер выплат составит 0,52 рубля на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 2,36% по текущим котировкам. В 2025-2026 годах предполагается увеличение выплат на 25-50% по сравнению с предыдущим годом.
Менеджмент Самолета сообщил, что в бюджете компании на 2024 год заложены расходы на выплату дивидендов в размере пяти миллиардов рублей, что является минимумом по дивидендной политике. Тем не менее решение по дивидендам будет принимать совет директоров, заседание которого запланировано на конец весны.
Основной акционер Софтлайна объявил о дополнительном обмене расписок Noventiq (бывшая головная компания Софтлайна) на свои акции (три расписки на одну акцию) для тех держателей, которые не участвовали в сделке в августе-сентябре 2023 года. Обмен позволит увеличить количество акций Софтлайна в свободном обращении и их ликвидность, что формирует предпосылки для включения акций компании в разные индексы и в первый котировальный список.
Акционеры HeadHunter одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР в Калининграде. Переезд и последующий листинг на Московской бирже позволят возобновить дивидендные выплаты. Исторически компания направляла на дивиденды 75% скорректированной чистой прибыли. Таким образом, на дивиденды за 2023 год компания может направить 9,36 миллиарда рублей.
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