Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно - 28.03.2024, ПРАЙМ
Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно
Вчера на валютном рынке наблюдалось снижение курсов рубля к основным валютам. Курс доллара США опустился на 0,43% до 92,31 рубля, евро подешевел на 0,54% до... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:04+0300
2024-03-28T09:04+0300
2024-03-28T09:04+0300
мнения аналитиков
?1711605852
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вчера на валютном рынке наблюдалось снижение курсов рубля к основным валютам. Курс доллара США опустился на 0,43% до 92,31 рубля, евро подешевел на 0,54% до 99,89 рубля, а китайский юань снизился на 1,07% до 12,66 рубля по отношению к рублю. В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума 91,76 рубля. Рублю оказывали поддержку предстоящий налоговый период, когда 28 марта в бюджет должно поступить около 2 трлн рублей, а также рост цен на нефть. Однако к закрытию рубль потерял около 0,5% дневного роста и закрылся на 92,31 за доллар. Участники могли фиксировать прибыль перед длинными выходными 29 марта, когда основные биржи США, Европы, Гонконга и Австралии будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы. На нефтяном рынке баррель эталонной нефти Brent по итогам дня 28 марта вырос на 0,47% до 85,64 доллара. В ходе азиатской сессии цены снижались до 84,55 доллара, но затем возобновили рост, который продолжился на европейской и американской сессиях. Краткосрочное давление на нефтяные котировки оказали данные из США о неожиданном росте запасов сырой нефти на 3,165 миллиона баррелей за неделю по 22 марта, хотя ожидалось снижение. Вместе с тем, обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы вызывают опасения дальнейшего сокращения предложения нефти. ОПЕК+ решила продлить действующие ограничения добычи примерно на 2,2 миллиона баррелей в день до конца июня. Осталось дождаться подтверждения. 29 марта, когда основные биржи будут закрыты, внимание трейдеров будет приковано к статистике по ВВП США за 4 квартал 2023 года и данным по инфляции (индексу PCE), а также к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в июне в 64%. В четверг 28 марта торги по рублю открылись небольшим снижением - доллар торгуется на уровне 92,02 рубля. Цена находится в боковом тренде, но ожидается прорыв отметки 93,30 рубля за доллар в ближайшие дни. Цель на уровне 97,50 за доллар остается актуальной, хотя закрытие дня около 90,75 рубля резко снизит вероятность такого сценария.Российский рынок акций завершил торги в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС - на 1,23%, до 1129,95 п. Индекс Мосбиржи снижался на европейской сессии и вышел в плюс на американской. Покупатели смогли нивелировать медвежьи настроения с 13 по 25 марта, поэтому сейчас им нужно пройти сопротивление 3311 п. Если индекс повторно вернутся к 3280, то ждем повторного падения до 3255 п.
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вчера на валютном рынке наблюдалось снижение курсов рубля к основным валютам. Курс доллара США опустился на 0,43% до 92,31 рубля, евро подешевел на 0,54% до 99,89 рубля, а китайский юань снизился на 1,07% до 12,66 рубля по отношению к рублю.
В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума 91,76 рубля. Рублю оказывали поддержку предстоящий налоговый период, когда 28 марта в бюджет должно поступить около 2 трлн рублей, а также рост цен на нефть. Однако к закрытию рубль потерял около 0,5% дневного роста и закрылся на 92,31 за доллар. Участники могли фиксировать прибыль перед длинными выходными 29 марта, когда основные биржи США, Европы, Гонконга и Австралии будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы.
На нефтяном рынке баррель эталонной нефти Brent по итогам дня 28 марта вырос на 0,47% до 85,64 доллара. В ходе азиатской сессии цены снижались до 84,55 доллара, но затем возобновили рост, который продолжился на европейской и американской сессиях.
Краткосрочное давление на нефтяные котировки оказали данные из США о неожиданном росте запасов сырой нефти на 3,165 миллиона баррелей за неделю по 22 марта, хотя ожидалось снижение.
Вместе с тем, обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы вызывают опасения дальнейшего сокращения предложения нефти. ОПЕК+ решила продлить действующие ограничения добычи примерно на 2,2 миллиона баррелей в день до конца июня. Осталось дождаться подтверждения.
29 марта, когда основные биржи будут закрыты, внимание трейдеров будет приковано к статистике по ВВП США за 4 квартал 2023 года и данным по инфляции (индексу PCE), а также к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в июне в 64%.
В четверг 28 марта торги по рублю открылись небольшим снижением - доллар торгуется на уровне 92,02 рубля. Цена находится в боковом тренде, но ожидается прорыв отметки 93,30 рубля за доллар в ближайшие дни. Цель на уровне 97,50 за доллар остается актуальной, хотя закрытие дня около 90,75 рубля резко снизит вероятность такого сценария.
Российский рынок акций завершил торги в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС - на 1,23%, до 1129,95 п. Индекс Мосбиржи снижался на европейской сессии и вышел в плюс на американской. Покупатели смогли нивелировать медвежьи настроения с 13 по 25 марта, поэтому сейчас им нужно пройти сопротивление 3311 п. Если индекс повторно вернутся к 3280, то ждем повторного падения до 3255 п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.