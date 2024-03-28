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Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно
Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно - 28.03.2024, ПРАЙМ
Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно
Вчера на валютном рынке наблюдалось снижение курсов рубля к основным валютам. Курс доллара США опустился на 0,43% до 92,31 рубля, евро подешевел на 0,54% до... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:04+0300
2024-03-28T09:04+0300
мнения аналитиков
?1711605852
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вчера на валютном рынке наблюдалось снижение курсов рубля к основным валютам. Курс доллара США опустился на 0,43% до 92,31 рубля, евро подешевел на 0,54% до 99,89 рубля, а китайский юань снизился на 1,07% до 12,66 рубля по отношению к рублю. В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума 91,76 рубля. Рублю оказывали поддержку предстоящий налоговый период, когда 28 марта в бюджет должно поступить около 2 трлн рублей, а также рост цен на нефть. Однако к закрытию рубль потерял около 0,5% дневного роста и закрылся на 92,31 за доллар. Участники могли фиксировать прибыль перед длинными выходными 29 марта, когда основные биржи США, Европы, Гонконга и Австралии будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы. На нефтяном рынке баррель эталонной нефти Brent по итогам дня 28 марта вырос на 0,47% до 85,64 доллара. В ходе азиатской сессии цены снижались до 84,55 доллара, но затем возобновили рост, который продолжился на европейской и американской сессиях. Краткосрочное давление на нефтяные котировки оказали данные из США о неожиданном росте запасов сырой нефти на 3,165 миллиона баррелей за неделю по 22 марта, хотя ожидалось снижение. Вместе с тем, обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы вызывают опасения дальнейшего сокращения предложения нефти. ОПЕК+ решила продлить действующие ограничения добычи примерно на 2,2 миллиона баррелей в день до конца июня. Осталось дождаться подтверждения. 29 марта, когда основные биржи будут закрыты, внимание трейдеров будет приковано к статистике по ВВП США за 4 квартал 2023 года и данным по инфляции (индексу PCE), а также к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в июне в 64%. В четверг 28 марта торги по рублю открылись небольшим снижением - доллар торгуется на уровне 92,02 рубля. Цена находится в боковом тренде, но ожидается прорыв отметки 93,30 рубля за доллар в ближайшие дни. Цель на уровне 97,50 за доллар остается актуальной, хотя закрытие дня около 90,75 рубля резко снизит вероятность такого сценария.Российский рынок акций завершил торги в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС - на 1,23%, до 1129,95 п. Индекс Мосбиржи снижался на европейской сессии и вышел в плюс на американской. Покупатели смогли нивелировать медвежьи настроения с 13 по 25 марта, поэтому сейчас им нужно пройти сопротивление 3311 п. Если индекс повторно вернутся к 3280, то ждем повторного падения до 3255 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:04 28.03.2024
 

Март все покажет: ослабление рубля очень вероятно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вчера на валютном рынке наблюдалось снижение курсов рубля к основным валютам. Курс доллара США опустился на 0,43% до 92,31 рубля, евро подешевел на 0,54% до 99,89 рубля, а китайский юань снизился на 1,07% до 12,66 рубля по отношению к рублю.

В течение основной торговой сессии курс доллара опускался до минимума 91,76 рубля. Рублю оказывали поддержку предстоящий налоговый период, когда 28 марта в бюджет должно поступить около 2 трлн рублей, а также рост цен на нефть. Однако к закрытию рубль потерял около 0,5% дневного роста и закрылся на 92,31 за доллар. Участники могли фиксировать прибыль перед длинными выходными 29 марта, когда основные биржи США, Европы, Гонконга и Австралии будут закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы.

На нефтяном рынке баррель эталонной нефти Brent по итогам дня 28 марта вырос на 0,47% до 85,64 доллара. В ходе азиатской сессии цены снижались до 84,55 доллара, но затем возобновили рост, который продолжился на европейской и американской сессиях.

Краткосрочное давление на нефтяные котировки оказали данные из США о неожиданном росте запасов сырой нефти на 3,165 миллиона баррелей за неделю по 22 марта, хотя ожидалось снижение.

Вместе с тем, обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы вызывают опасения дальнейшего сокращения предложения нефти. ОПЕК+ решила продлить действующие ограничения добычи примерно на 2,2 миллиона баррелей в день до конца июня. Осталось дождаться подтверждения.

29 марта, когда основные биржи будут закрыты, внимание трейдеров будет приковано к статистике по ВВП США за 4 квартал 2023 года и данным по инфляции (индексу PCE), а также к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в июне в 64%.

В четверг 28 марта торги по рублю открылись небольшим снижением - доллар торгуется на уровне 92,02 рубля. Цена находится в боковом тренде, но ожидается прорыв отметки 93,30 рубля за доллар в ближайшие дни. Цель на уровне 97,50 за доллар остается актуальной, хотя закрытие дня около 90,75 рубля резко снизит вероятность такого сценария.
Российский рынок акций завершил торги в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3304,09 п., индекс РТС - на 1,23%, до 1129,95 п. Индекс Мосбиржи снижался на европейской сессии и вышел в плюс на американской. Покупатели смогли нивелировать медвежьи настроения с 13 по 25 марта, поэтому сейчас им нужно пройти сопротивление 3311 п. Если индекс повторно вернутся к 3280, то ждем повторного падения до 3255 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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