https://1prime.ru/20240328/morozhenoe-846802036.html

В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта

В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта - 28.03.2024, ПРАЙМ

В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта

Объем производства мороженого в РФ в 2023 году стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысяч тонн - это на 13% выше, чем в 2022 году,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T08:47+0300

2024-03-28T08:47+0300

2024-03-28T08:47+0300

россия

союзмолоко

мороженое

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем производства мороженого в РФ в 2023 году стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысяч тонн - это на 13% выше, чем в 2022 году, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). "Индустрия мороженого продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов в молочной отрасли. Объем производства по итогам 2023 года стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 13%", - говорится в материалах союза. Консолидация в отрасли продолжает усиливаться: топ-5 игроков рынка заняли по итогам прошлого года более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом, а первая двадцатка производителей за 5 лет увеличила консолидацию с 35% до 45%. Согласно рейтингу крупнейших мороженщиков России, подготовленного "Союзмолоком", информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting, первое место продолжает удерживать ГК "Айсберри" с объемом производства 71 тысячи тонн; прирост производства в 2023 году - 19 тысяч тонн, или 30% всего прироста рынка. На втором месте - ГК "Ренна" с объемом 55 тысячи тонн, на третьем - компания Unilever, которая произвела 40 тысяч тонн, на четвертом - Froneri (30 тысяч тонн). На пятом месте - ГК "Славица" (30 тысяч тонн), на шестую позицию с пятой сместилась ГК "Русский холод" (26 тысяч тонн). В топ-10 также вошли "Чистая линия" (18 тысяч тонн), "Челны Холод" (17 тысяч тонн), ГК "Русское молоко" (13 тысяч тонн) и "Полярис" (12,7 тысячи тонн). "Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого", - подчеркнул генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Но в 2024 год потенциал роста доходов населения может оказаться более сдержанным, а цены на сырье - находиться под влиянием растущей себестоимости; при этом, по оценкам союза, рынок сохранит позитивную динамику развития, а поддержку спросу окажет и прогнозируемое синоптиками жаркое лето.

https://1prime.ru/20231214/842557402.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, союзмолоко, мороженое