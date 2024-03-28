https://1prime.ru/20240328/morozhenoe-846802036.html
В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта
В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта - 28.03.2024, ПРАЙМ
В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта
Объем производства мороженого в РФ в 2023 году стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысяч тонн - это на 13% выше, чем в 2022 году,... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T08:47+0300
2024-03-28T08:47+0300
2024-03-28T08:47+0300
россия
союзмолоко
мороженое
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем производства мороженого в РФ в 2023 году стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысяч тонн - это на 13% выше, чем в 2022 году, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). "Индустрия мороженого продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов в молочной отрасли. Объем производства по итогам 2023 года стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 13%", - говорится в материалах союза. Консолидация в отрасли продолжает усиливаться: топ-5 игроков рынка заняли по итогам прошлого года более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом, а первая двадцатка производителей за 5 лет увеличила консолидацию с 35% до 45%. Согласно рейтингу крупнейших мороженщиков России, подготовленного "Союзмолоком", информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting, первое место продолжает удерживать ГК "Айсберри" с объемом производства 71 тысячи тонн; прирост производства в 2023 году - 19 тысяч тонн, или 30% всего прироста рынка. На втором месте - ГК "Ренна" с объемом 55 тысячи тонн, на третьем - компания Unilever, которая произвела 40 тысяч тонн, на четвертом - Froneri (30 тысяч тонн). На пятом месте - ГК "Славица" (30 тысяч тонн), на шестую позицию с пятой сместилась ГК "Русский холод" (26 тысяч тонн). В топ-10 также вошли "Чистая линия" (18 тысяч тонн), "Челны Холод" (17 тысяч тонн), ГК "Русское молоко" (13 тысяч тонн) и "Полярис" (12,7 тысячи тонн). "Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого", - подчеркнул генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Но в 2024 год потенциал роста доходов населения может оказаться более сдержанным, а цены на сырье - находиться под влиянием растущей себестоимости; при этом, по оценкам союза, рынок сохранит позитивную динамику развития, а поддержку спросу окажет и прогнозируемое синоптиками жаркое лето.
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россия, союзмолоко, мороженое
РОССИЯ, Союзмолоко, мороженое
В России произвели рекордный объем любимого гражданами продукта
"Союзмолоко": Россия в 2023 г произвела рекордные за всю историю 524 тыс тонн мороженого
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем производства мороженого в РФ в 2023 году стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысяч тонн - это на 13% выше, чем в 2022 году, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").
"Индустрия мороженого продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся сегментов в молочной отрасли. Объем производства по итогам 2023 года стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 13%", - говорится в материалах союза.
Консолидация в отрасли продолжает усиливаться: топ-5 игроков рынка заняли по итогам прошлого года более 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства индустрии в целом, а первая двадцатка производителей за 5 лет увеличила консолидацию с 35% до 45%.
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Согласно рейтингу крупнейших мороженщиков России, подготовленного "Союзмолоком", информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting, первое место продолжает удерживать ГК "Айсберри" с объемом производства 71 тысячи тонн; прирост производства в 2023 году - 19 тысяч тонн, или 30% всего прироста рынка.
На втором месте - ГК "Ренна" с объемом 55 тысячи тонн, на третьем - компания Unilever, которая произвела 40 тысяч тонн, на четвертом - Froneri (30 тысяч тонн). На пятом месте - ГК "Славица" (30 тысяч тонн), на шестую позицию с пятой сместилась ГК "Русский холод" (26 тысяч тонн). В топ-10 также вошли "Чистая линия" (18 тысяч тонн), "Челны Холод" (17 тысяч тонн), ГК "Русское молоко" (13 тысяч тонн) и "Полярис" (12,7 тысячи тонн).
"Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого", - подчеркнул генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов. Но в 2024 год потенциал роста доходов населения может оказаться более сдержанным, а цены на сырье - находиться под влиянием растущей себестоимости; при этом, по оценкам союза, рынок сохранит позитивную динамику развития, а поддержку спросу окажет и прогнозируемое синоптиками жаркое лето.