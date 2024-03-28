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В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций - 28.03.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций
В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют декларации. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T11:21+0300
2024-03-28T11:21+0300
2024-03-28T11:22+0300
мошенничество
россия
мошенники
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют декларации. "Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке", - рассказали в регуляторе. Кроме того, россиянам рассказали, что при переходе по ссылке возможную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты в целях идентификации налогоплательщика. Уточняется, что это лишь способ для кражи денег у человека, полученные персональные данные же могут использовать для новых случаев обмана. Таким образом, Банк России призывает граждан быть бдительными, не реагировать на подобные письма и не переходить по указанным в них ссылкам. В банке отметили, что налоговые службы не рассылают подобные сообщения с просьбой оплатить задоженности онлайн.
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россия, мошенники, банк россии
Мошенничество, РОССИЯ, мошенники, Банк России
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций
В ЦБ предупредили о схеме мошенников на основе кампании по сдаче налоговых деклараций
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют декларации.
"Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке", - рассказали в регуляторе.
Кроме того, россиянам рассказали, что при переходе по ссылке возможную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты в целях идентификации налогоплательщика. Уточняется, что это лишь способ для кражи денег у человека, полученные персональные данные же могут использовать для новых случаев обмана.
Таким образом, Банк России призывает граждан быть бдительными, не реагировать на подобные письма и не переходить по указанным в них ссылкам. В банке отметили, что налоговые службы не рассылают подобные сообщения с просьбой оплатить задоженности онлайн.