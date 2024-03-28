Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240328/moshenniki-846807832.html
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций - 28.03.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций
В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют декларации. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T11:21+0300
2024-03-28T11:22+0300
мошенничество
россия
мошенники
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют декларации. "Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке", - рассказали в регуляторе. Кроме того, россиянам рассказали, что при переходе по ссылке возможную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты в целях идентификации налогоплательщика. Уточняется, что это лишь способ для кражи денег у человека, полученные персональные данные же могут использовать для новых случаев обмана. Таким образом, Банк России призывает граждан быть бдительными, не реагировать на подобные письма и не переходить по указанным в них ссылкам. В банке отметили, что налоговые службы не рассылают подобные сообщения с просьбой оплатить задоженности онлайн.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мошенники, банк россии
Мошенничество, РОССИЯ, мошенники, Банк России
11:21 28.03.2024 (обновлено: 11:22 28.03.2024)
 
В ЦБ предупредили о схеме мошенников в сдаче налоговых деклараций

В ЦБ предупредили о схеме мошенников на основе кампании по сдаче налоговых деклараций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют декларации.
"Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Мошенники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке", - рассказали в регуляторе.
Кроме того, россиянам рассказали, что при переходе по ссылке возможную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты в целях идентификации налогоплательщика. Уточняется, что это лишь способ для кражи денег у человека, полученные персональные данные же могут использовать для новых случаев обмана.
Таким образом, Банк России призывает граждан быть бдительными, не реагировать на подобные письма и не переходить по указанным в них ссылкам. В банке отметили, что налоговые службы не рассылают подобные сообщения с просьбой оплатить задоженности онлайн.
 
МошенничествоРОССИЯмошенникиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала