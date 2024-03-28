https://1prime.ru/20240328/mvd-846803264.html
В МВД рассказали, как отследили маршрут террористов, напавших на "Крокус"
В МВД рассказали, как отследили маршрут террористов, напавших на "Крокус" - 28.03.2024, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как отследили маршрут террористов, напавших на "Крокус"
Отследить маршрут террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", удалось благодаря видеозаписям в горящем здании, которые оперативно смогли получить подмосковные... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:42+0300
2024-03-28T09:42+0300
2024-03-28T09:42+0300
происшествия
крокус сити холл
мвд
терроризм
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Отследить маршрут террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", удалось благодаря видеозаписям в горящем здании, которые оперативно смогли получить подмосковные полицейские, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков.Офицеры сразу же прошли в серверную — пока не распространилось пламя нужно было забрать видеозаписи, где были запечатлены боевики, и маршрут их передвижения.Взломав дверь, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые."Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их", — рассказала Волк.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. В зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.По последним данным, погибли 143 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву и поместили по решению суда под арест.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке.
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ПРАЙМ
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крокус сити холл, мвд, терроризм
Происшествия, Крокус сити холл, МВД, терроризм
В МВД рассказали, как отследили маршрут террористов, напавших на "Крокус"
МВД: машину террористов удалось отследить благодаря видео в горящем "Крокусе"
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ.
Отследить маршрут террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", удалось благодаря видеозаписям в горящем здании, которые оперативно смогли получить подмосковные полицейские, рассказала в своем Telegram-канале
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, на место происшествия прибыли начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков.
Офицеры сразу же прошли в серверную — пока не распространилось пламя нужно было забрать видеозаписи, где были запечатлены боевики, и маршрут их передвижения.
Опознано 84 тела погибших при теракте в "Крокусе", сообщил СК
Взломав дверь, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые.
"Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их", — рассказала Волк.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. В зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
По последним данным, погибли 143 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву и поместили по решению суда под арест.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке.