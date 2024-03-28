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Путин назвал бредом утверждения, что Россия собирается воевать с НАТО

Путин назвал бредом утверждения, что Россия собирается воевать с НАТО - 28.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал бредом утверждения, что Россия собирается воевать с НАТО

Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент Владимир Путин. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T05:15+0300

2024-03-28T05:15+0300

2024-03-28T05:19+0300

владимир путин

нато

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - ПРАЙМ. Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент Владимир Путин. В ходе рабочей поездки в Торжок глава государства провел беседу с военными летчиками. "В 2022 году США истратили (на военные расходы - ред.), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация - 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", - сказал президент.Он подчеркнул, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей."Подошли прямо к нашим границам. Мы, что ли, двигались к их границам, тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали - к нам двигались. Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединённых Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях", - сказал Путин.Заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу Путин также назвал чушью и бредомТо, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, - это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает. Это очевидно просто, это все признают", - сказал Путин, общаясь с летчиками.По его словам, сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают. "У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств", - подчеркнул президент."Это полная чушь - возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и все", - добавил Путин.

https://1prime.ru/20240327/nato-846771167.html

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владимир путин, нато