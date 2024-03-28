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Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%

Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20% - 28.03.2024, ПРАЙМ

Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%

В России значительно увеличилось количество бронирований отелей в сети Cosmos Hotel Group, рост составил 20%, сообщили РИА Новости в крупнейшем гостиничном... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T12:09+0300

2024-03-28T12:09+0300

2024-03-28T12:09+0300

россия

отели

бронирование отелей

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России значительно увеличилось количество бронирований отелей в сети Cosmos Hotel Group, рост составил 20%, сообщили РИА Новости в крупнейшем гостиничном операторе России Cosmos Hotel Group, входящем в АФК "Система".Так, в компании отметили, что с начала весны текущего года число бронирований в отелях уже увеличилось в 1,5 раза и превысило прошлогодние показатели на 20%. Кроме того, более чем на 25% подскочил запрос на отдых в отелях с оздоровительными программами для взрослых и детей.Помимо этого, согласно данным компании, замено вырос спрос россиян на отдых в формате "все включено" и еще больше превысил предложение.Отмечается, что Cosmos Hotel Group зафиксировал увеличение спроса на семейные номера на 40% год к году и на премиальные категории номеров на 10%.Cosmos Hotel Group представляет собой российский гостиничный оператор, созданный в 2015 году в структуре холдинга АФК "Система". Входит в число крупнейших операторов гостиниц в России. По состоянию на середину 2023 года управляет 33 отелями от 3 до 5 звёзд в России, Италии и Чехии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, отели, бронирование отелей