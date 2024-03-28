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Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20% - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%
Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20% - 28.03.2024, ПРАЙМ
Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%
В России значительно увеличилось количество бронирований отелей в сети Cosmos Hotel Group, рост составил 20%, сообщили РИА Новости в крупнейшем гостиничном... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:09+0300
2024-03-28T12:09+0300
россия
отели
бронирование отелей
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России значительно увеличилось количество бронирований отелей в сети Cosmos Hotel Group, рост составил 20%, сообщили РИА Новости в крупнейшем гостиничном операторе России Cosmos Hotel Group, входящем в АФК "Система".Так, в компании отметили, что с начала весны текущего года число бронирований в отелях уже увеличилось в 1,5 раза и превысило прошлогодние показатели на 20%. Кроме того, более чем на 25% подскочил запрос на отдых в отелях с оздоровительными программами для взрослых и детей.Помимо этого, согласно данным компании, замено вырос спрос россиян на отдых в формате "все включено" и еще больше превысил предложение.Отмечается, что Cosmos Hotel Group зафиксировал увеличение спроса на семейные номера на 40% год к году и на премиальные категории номеров на 10%.Cosmos Hotel Group представляет собой российский гостиничный оператор, созданный в 2015 году в структуре холдинга АФК "Система". Входит в число крупнейших операторов гостиниц в России. По состоянию на середину 2023 года управляет 33 отелями от 3 до 5 звёзд в России, Италии и Чехии.
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россия, отели, бронирование отелей
РОССИЯ, отели, бронирование отелей
12:09 28.03.2024
 
Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%

Cosmos Hotel Group наблюдает рост бронирования отелей по России на 20%

Сегодня в Шереметьево-2 открывается первый в России капсульный отель
Сегодня в Шереметьево-2 открывается первый в России капсульный отель
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России значительно увеличилось количество бронирований отелей в сети Cosmos Hotel Group, рост составил 20%, сообщили РИА Новости в крупнейшем гостиничном операторе России Cosmos Hotel Group, входящем в АФК "Система".
Так, в компании отметили, что с начала весны текущего года число бронирований в отелях уже увеличилось в 1,5 раза и превысило прошлогодние показатели на 20%. Кроме того, более чем на 25% подскочил запрос на отдых в отелях с оздоровительными программами для взрослых и детей.
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Помимо этого, согласно данным компании, замено вырос спрос россиян на отдых в формате "все включено" и еще больше превысил предложение.
Отмечается, что Cosmos Hotel Group зафиксировал увеличение спроса на семейные номера на 40% год к году и на премиальные категории номеров на 10%.
Cosmos Hotel Group представляет собой российский гостиничный оператор, созданный в 2015 году в структуре холдинга АФК "Система". Входит в число крупнейших операторов гостиниц в России. По состоянию на середину 2023 года управляет 33 отелями от 3 до 5 звёзд в России, Италии и Чехии.
 
РОССИЯотелибронирование отелей
 
 
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