https://1prime.ru/20240328/pensii-846799014.html
Названы категории населения, которым в России повысят пенсии с 1 апреля
Названы категории населения, которым в России повысят пенсии с 1 апреля - 28.03.2024, ПРАЙМ
Названы категории населения, которым в России повысят пенсии с 1 апреля
Социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны, будут проиндексированы в России на 7,5% с 1 апреля... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T05:48+0300
2024-03-28T05:48+0300
2024-03-28T05:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны, будут проиндексированы в России на 7,5% с 1 апреля этого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны", - сказал Ляшок. По его словам, общее число получателей социальных пенсий сегодня относительно небольшое - около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию в России получают около 38 миллионов человек, у них пенсия была повышена еще в январе на те же 7,5%. "Помимо этого, в апреле будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий", - уточнил Ляшок.
https://1prime.ru/20240326/putin-846712948.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Названы категории населения, которым в России повысят пенсии с 1 апреля
Эксперт Ляшок: в России с апреля повысят пенсии ряду категорий населения
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны, будут проиндексированы в России на 7,5% с 1 апреля этого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны", - сказал Ляшок.
По его словам, общее число получателей социальных пенсий сегодня относительно небольшое - около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию в России получают около 38 миллионов человек, у них пенсия была повышена еще в январе на те же 7,5%.
Путин поручил органам прокуратуры добиваться своевременных выплат пенсий
"Помимо этого, в апреле будут проиндексированы пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий", - уточнил Ляшок.