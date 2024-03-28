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Россиян научили, как увеличить себе пенсию

Россиян научили, как увеличить себе пенсию - 28.03.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как увеличить себе пенсию

У самозанятых и индивидуальных предпринимателей есть возможности получать не только социальные пенсии, рассказал изданию "Российская газета" член комитета... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:39+0300

2024-03-28T15:39+0300

2024-03-28T15:54+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. У самозанятых и индивидуальных предпринимателей есть возможности получать не только социальные пенсии, рассказал изданию "Российская газета" член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.В России существуют два вида пенсий - социальная и страховая. Страховая пенсия доступна только участникам пенсионного страхования и требует достижения пенсионного возраста и накопления определенного количества пенсионных баллов. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели также имеют возможность получить страховую пенсию, заключив договор добровольного страхования и выплачивая взносы в Социальный фонд России, напомнил парламентарий.Индивидуальные предприниматели платят обязательные пенсионные взносы, которые влияют на количество пенсионных баллов и, соответственно, на размер пенсии. Отмечается, что граждане также могут получать страховую пенсию с некоторой отсрочкой от пенсионного возраста, при этом применяются повышающие коэффициенты, зависящие от длительности отсрочки."Если отсрочка составляет 12 месяцев, то повышающий коэффициент для фиксированной выплаты равен 1,056, а для ИПК - 1,07. Максимальная допустимая отсрочка составляет 10 лет, в этом случае применяются соответствующие коэффициенты - 2,11 и 2,32, соответственно", - подытожил Говырин.

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