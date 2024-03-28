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Россиян научили, как увеличить себе пенсию - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян научили, как увеличить себе пенсию
Россиян научили, как увеличить себе пенсию - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как увеличить себе пенсию
У самозанятых и индивидуальных предпринимателей есть возможности получать не только социальные пенсии, рассказал изданию "Российская газета" член комитета... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:39+0300
2024-03-28T15:54+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. У самозанятых и индивидуальных предпринимателей есть возможности получать не только социальные пенсии, рассказал изданию "Российская газета" член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.В России существуют два вида пенсий - социальная и страховая. Страховая пенсия доступна только участникам пенсионного страхования и требует достижения пенсионного возраста и накопления определенного количества пенсионных баллов. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели также имеют возможность получить страховую пенсию, заключив договор добровольного страхования и выплачивая взносы в Социальный фонд России, напомнил парламентарий.Индивидуальные предприниматели платят обязательные пенсионные взносы, которые влияют на количество пенсионных баллов и, соответственно, на размер пенсии. Отмечается, что граждане также могут получать страховую пенсию с некоторой отсрочкой от пенсионного возраста, при этом применяются повышающие коэффициенты, зависящие от длительности отсрочки."Если отсрочка составляет 12 месяцев, то повышающий коэффициент для фиксированной выплаты равен 1,056, а для ИПК - 1,07. Максимальная допустимая отсрочка составляет 10 лет, в этом случае применяются соответствующие коэффициенты - 2,11 и 2,32, соответственно", - подытожил Говырин.
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россия, новости, пенсии
РОССИЯ, Новости, Пенсии
15:39 28.03.2024 (обновлено: 15:54 28.03.2024)
 
Россиян научили, как увеличить себе пенсию

"РГ": в Госдуме разъяснили, как предпринимателю увеличить себе пенсию

© РИА Новости . Тарас ЛитвиненкоПенсия
Пенсия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. У самозанятых и индивидуальных предпринимателей есть возможности получать не только социальные пенсии, рассказал изданию "Российская газета" член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
В России существуют два вида пенсий - социальная и страховая. Страховая пенсия доступна только участникам пенсионного страхования и требует достижения пенсионного возраста и накопления определенного количества пенсионных баллов. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели также имеют возможность получить страховую пенсию, заключив договор добровольного страхования и выплачивая взносы в Социальный фонд России, напомнил парламентарий.
Индивидуальные предприниматели платят обязательные пенсионные взносы, которые влияют на количество пенсионных баллов и, соответственно, на размер пенсии.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Названы категории населения, которым в России повысят пенсии с 1 апреля
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Отмечается, что граждане также могут получать страховую пенсию с некоторой отсрочкой от пенсионного возраста, при этом применяются повышающие коэффициенты, зависящие от длительности отсрочки.
"Если отсрочка составляет 12 месяцев, то повышающий коэффициент для фиксированной выплаты равен 1,056, а для ИПК - 1,07. Максимальная допустимая отсрочка составляет 10 лет, в этом случае применяются соответствующие коэффициенты - 2,11 и 2,32, соответственно", - подытожил Говырин.
 
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