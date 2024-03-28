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В Польше заявили об обысках в рамках дела о "шпионаже в пользу России"
В Польше заявили об обысках в рамках дела о "шпионаже в пользу России" - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили об обысках в рамках дела о "шпионаже в пользу России"
Ряд обысков проходит в Польше в рамках дела о "шпионаже в пользу России", сообщило Агентство внутренней безопасности страны (ABW). | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:52+0300
2024-03-28T14:52+0300
2024-03-28T14:52+0300
польша
россия
шпионаж
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ВАРШАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ряд обысков проходит в Польше в рамках дела о "шпионаже в пользу России", сообщило Агентство внутренней безопасности страны (ABW)."Вчера, 27 марта, сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы и Тых в рамках расследования шпионской деятельности в пользу Российской Федерации", - сказано в сообщении.В ведомстве отметили, что проверяемая деятельность направлена против европейских стран и институтов.ABW подчеркнуло, что совместно с зарубежными партнерами, в том числе чешскими, смогла зафиксировать действия, которые были направлены на организацию пророссийских кампаний в Евросоюзе. Спецслужба также изъяла 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны. Помимо этого, ведомство в рамках расследования создало специальный портал "voice-of-europe.eu", где размещаются статьи, заявления, комментарии или интервью с якобы "предвзятым пророссийским подтекстом".Кроме того, ABW провело допросы, однако не уточнило, кого они касались.
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польша, россия, шпионаж
В Польше заявили об обысках в рамках дела о "шпионаже в пользу России"
Польская спецслужба ABW заявила об обысках в рамках дела о "шпионаже в пользу России"
ВАРШАВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ряд обысков проходит в Польше в рамках дела о "шпионаже в пользу России", сообщило Агентство внутренней безопасности страны (ABW).
"Вчера, 27 марта, сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы и Тых в рамках расследования шпионской деятельности в пользу Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что проверяемая деятельность направлена против европейских стран и институтов.
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ABW подчеркнуло, что совместно с зарубежными партнерами, в том числе чешскими, смогла зафиксировать действия, которые были направлены на организацию пророссийских кампаний в Евросоюзе.
Спецслужба также изъяла 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны. Помимо этого, ведомство в рамках расследования создало специальный портал "voice-of-europe.eu", где размещаются статьи, заявления, комментарии или интервью с якобы "предвзятым пророссийским подтекстом".
Кроме того, ABW провело допросы, однако не уточнило, кого они касались.