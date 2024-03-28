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Привилегии закончились: в Польше "обрадовали" Украину - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Привилегии закончились: в Польше "обрадовали" Украину
Привилегии закончились: в Польше "обрадовали" Украину - 28.03.2024, ПРАЙМ
Привилегии закончились: в Польше "обрадовали" Украину
Временный допуск украинского зерна на рынок Евросоюза был жестом солидарности, теперь действие преференций заканчивается, заявил министр иностранных дел Польши... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:21+0300
2024-03-28T15:21+0300
польша
ес
украина
зерно
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Временный допуск украинского зерна на рынок Евросоюза был жестом солидарности, теперь действие преференций заканчивается, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его словам приводит RMF FM.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина вернула доступ к Черному морю, поэтому действие преференций для Киева закончится. "При прошлом правительстве Украина получила жест солидарности всего Европейского союза в виде временного допуска на единый рынок Евросоюза", - напомнил он.Однако, по словам Сикорского, Украина вернула контроль над западной частью Черного моря, и теперь может поставлять агропродукцию в Китай и Азию. На этом фоне "срок действия временной привилегии истекает", заключил польский министр.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240328/ukraine-846812007.html
польша
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польша, ес, украина, зерно
ПОЛЬША, ЕС, УКРАИНА, зерно
15:21 28.03.2024
 
Привилегии закончились: в Польше "обрадовали" Украину

Глава МИД Польши Сикорский объявил об отмене привилегий для украинского экспорта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Временный допуск украинского зерна на рынок Евросоюза был жестом солидарности, теперь действие преференций заканчивается, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его словам приводит RMF FM.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина вернула доступ к Черному морю, поэтому действие преференций для Киева закончится.
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"При прошлом правительстве Украина получила жест солидарности всего Европейского союза в виде временного допуска на единый рынок Евросоюза", - напомнил он.
Однако, по словам Сикорского, Украина вернула контроль над западной частью Черного моря, и теперь может поставлять агропродукцию в Китай и Азию. На этом фоне "срок действия временной привилегии истекает", заключил польский министр.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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