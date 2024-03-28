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Путин подчеркнул важность межнационального мира в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подчеркнул важность межнационального мира в России
Путин подчеркнул важность межнационального мира в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
Путин подчеркнул важность межнационального мира в России
Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, и необходимо с уважением относиться ко всем, заявил президент Владимир Путин. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T05:35+0300
2024-03-28T05:39+0300
владимир путин
минобороны рф
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - ПРАЙМ. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, и необходимо с уважением относиться ко всем, заявил президент Владимир Путин. В ходе поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны и пообщался с военными летчиками. "Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться - мы так и делаем - к нашим братьям, представителям других конфессий: и к мусульманам, и к иудеям, ко всем", - сказал президент, беседуя с летчиками.Глава государства отметил, что в основном говорят о четырех традиционных конфессиях, но в России достаточно большое многообразие в этой духовной сфере."Мы относимся ко всем с уважением и всем предоставляем и в дальнейшем будем предоставлять возможность чувствовать себя, что они защищают свою собственную Родину, и другой Родины у них ни у кого нет", - сказал Путин."У нас, слава Богу, так и получается, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру", - добавил он.Также Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена."Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ", - сказал президент.По его словам, представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны.Также глава государства признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги."Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа", - подчеркнул президент.
https://1prime.ru/20240328/putin-846798463.html
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владимир путин, минобороны рф
Владимир Путин, Минобороны РФ
05:35 28.03.2024 (обновлено: 05:39 28.03.2024)
 
Путин подчеркнул важность межнационального мира в России

Путин: Россия - многонациональная страна, нужно с уважением относиться ко всем

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - ПРАЙМ. Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, и необходимо с уважением относиться ко всем, заявил президент Владимир Путин.
В ходе поездки в Торжок он посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны и пообщался с военными летчиками.
"Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться - мы так и делаем - к нашим братьям, представителям других конфессий: и к мусульманам, и к иудеям, ко всем", - сказал президент, беседуя с летчиками.
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Глава государства отметил, что в основном говорят о четырех традиционных конфессиях, но в России достаточно большое многообразие в этой духовной сфере.
"Мы относимся ко всем с уважением и всем предоставляем и в дальнейшем будем предоставлять возможность чувствовать себя, что они защищают свою собственную Родину, и другой Родины у них ни у кого нет", - сказал Путин.
"У нас, слава Богу, так и получается, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру", - добавил он.
Также Путин заявил, что как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена.
"Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ", - сказал президент.
По его словам, представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны.
Также глава государства признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.
"Вот вы знаете, когда я слышу наших – такие люди везде есть, в любом обществе, – когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", – сказал он.
Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа", - подчеркнул президент.
 
Владимир ПутинМинобороны РФ
 
 
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