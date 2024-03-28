https://1prime.ru/20240328/raskhody-846798777.html

Путин указал на десятикратную разницу в оборонных расходах России и США

Путин указал на десятикратную разницу в оборонных расходах России и США - 28.03.2024, ПРАЙМ

Путин указал на десятикратную разницу в оборонных расходах России и США

Соединенные Штаты направляют на оборонные расходы около 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия - 3,5%, в абсолютных цифрах затраты на оборону в... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T05:46+0300

2024-03-28T05:46+0300

2024-03-28T05:46+0300

вооружения

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 28 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты направляют на оборонные расходы около 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия - 3,5%, в абсолютных цифрах затраты на оборону в 2022 году у США составили 811 миллиардов долларов, а у РФ - 72 миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин. "США тратят на оборонные расходы примерно 40% от общемировых расходов на оборонку, 39% общемировых расходов - это США, а Россия - 3,5%", - заявил Путин во время общения с военными летчиками. Также глава государства отметил, что, по данным Стокгольмского института мира, США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия - 4%. "Соединенные Штаты тратили на оборону 3,5% ВВП, Россия - 4%, скажем, Израиль - 4,5%. Украина в 2022 году истратила 33,5%... Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили, дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация - 72 миллиарда долларов", - сказал президент. "Разница ощутимая - больше, чем в десять раз", - отметил Путин.

https://1prime.ru/20240328/putin-846798597.html

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впк, владимир путин, россия, сша, оборона