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Россиянам рассказали, когда в этом году надо поменять резину на летнюю - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, когда в этом году надо поменять резину на летнюю
Россиянам рассказали, когда в этом году надо поменять резину на летнюю - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, когда в этом году надо поменять резину на летнюю
Автомобилисты могут переходить на летнюю резину, но это касается городов и регионов с устойчивой теплой погодой, сообщили опрошенные РИА Новости автоэксперты. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T06:01+0300
2024-03-28T06:01+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобилисты могут переходить на летнюю резину, но это касается городов и регионов с устойчивой теплой погодой, сообщили опрошенные РИА Новости автоэксперты. Ранее синоптики сообщили, что снег в Москве практически полностью сойдет в первые дни апреля. "Если уже устойчивый плюс, да ещё и по ночам, то теперь однозначно, никаких сомнений, конечно же менять надо", - сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. "Теперь, конечно, однозначно да. Если тогда ещё было под вопросом для тех, кто ездит ночью или для тех, кто не ездит ночью, когда минусовая (температура - ред.), то теперь уже однозначно погода сама сказала, что уже нет смысла использовать зимнюю резину", - добавил он. При этом он подчеркнул, что рекомендация не касается районов Крайнего Севера, где снег на дорогах лежит круглый год. В свою очередь, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов отметил, что менять резину стоит, когда устойчивая температура воздуха составляет плюс 5. "Естественно, если автомобилист часто ездит за город, то может быть попозже (стоит поменять зимнюю резину на летнюю - ред.). Если только по городу, то можно чуть пораньше. Потому что, когда плюс 5, но, например, сильный ветер, то на каких-то эстакадах может всё равно ледяная корка образовываться, под мостами, на мостах. Условно говоря, плюс 5 может превратиться в ноль, а то и в минус 1", - отметил Холодов. Он советует автомобилистам, которые часто выезжают в регионы, ориентироваться на местную погоду. "Если за город много ездят, то можно попозже, немного отложить процесс (смены резины - ред.), дождаться, когда за городом будет тоже плюс 5… Каждый смотрит по своему ритму жизни, если человек за город не ездит, он может уже сейчас менять", - добавил Холодов.
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06:01 28.03.2024
 
Россиянам рассказали, когда в этом году надо поменять резину на летнюю

Эксперты: на летнюю резину можно уже перейти там, где устойчивая теплая погода

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"Замена шин на автомобиле в автосервисе
Замена шин на автомобиле в автосервисе - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Автомобилисты могут переходить на летнюю резину, но это касается городов и регионов с устойчивой теплой погодой, сообщили опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее синоптики сообщили, что снег в Москве практически полностью сойдет в первые дни апреля.
"Если уже устойчивый плюс, да ещё и по ночам, то теперь однозначно, никаких сомнений, конечно же менять надо", - сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
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"Теперь, конечно, однозначно да. Если тогда ещё было под вопросом для тех, кто ездит ночью или для тех, кто не ездит ночью, когда минусовая (температура - ред.), то теперь уже однозначно погода сама сказала, что уже нет смысла использовать зимнюю резину", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что рекомендация не касается районов Крайнего Севера, где снег на дорогах лежит круглый год.
В свою очередь, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов отметил, что менять резину стоит, когда устойчивая температура воздуха составляет плюс 5.
"Естественно, если автомобилист часто ездит за город, то может быть попозже (стоит поменять зимнюю резину на летнюю - ред.). Если только по городу, то можно чуть пораньше. Потому что, когда плюс 5, но, например, сильный ветер, то на каких-то эстакадах может всё равно ледяная корка образовываться, под мостами, на мостах. Условно говоря, плюс 5 может превратиться в ноль, а то и в минус 1", - отметил Холодов.
Он советует автомобилистам, которые часто выезжают в регионы, ориентироваться на местную погоду.
"Если за город много ездят, то можно попозже, немного отложить процесс (смены резины - ред.), дождаться, когда за городом будет тоже плюс 5… Каждый смотрит по своему ритму жизни, если человек за город не ездит, он может уже сейчас менять", - добавил Холодов.
 
 
 
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