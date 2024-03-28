https://1prime.ru/20240328/roskomnadzor-846814226.html

РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта

РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта - 28.03.2024, ПРАЙМ

РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта

За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T14:14+0300

2024-03-28T14:14+0300

2024-03-28T14:14+0300

россия

роскомнадзор

telegram

терроризм

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА Новости.В ведомстве отметили, что подобные каналы создаются с целью запугать население. Так, к текущему моменту по требованиям регулятора был ограничен доступ к порядка 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.Кроме того, как рассказали в Роскомнадзоре, он активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности по следам теракта. В этой связи регулятор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, telegram, терроризм