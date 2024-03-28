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РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта - 28.03.2024, ПРАЙМ
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РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта - 28.03.2024, ПРАЙМ
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта
За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:14+0300
2024-03-28T14:14+0300
россия
роскомнадзор
telegram
терроризм
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА Новости.В ведомстве отметили, что подобные каналы создаются с целью запугать население. Так, к текущему моменту по требованиям регулятора был ограничен доступ к порядка 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.Кроме того, как рассказали в Роскомнадзоре, он активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности по следам теракта. В этой связи регулятор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов.
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россия, роскомнадзор, telegram, терроризм
РОССИЯ, Роскомнадзор, Telegram, терроризм
14:14 28.03.2024
 
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта

РКН за 2 дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА Новости.
В ведомстве отметили, что подобные каналы создаются с целью запугать население. Так, к текущему моменту по требованиям регулятора был ограничен доступ к порядка 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.
Кроме того, как рассказали в Роскомнадзоре, он активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности по следам теракта. В этой связи регулятор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов.
 
РОССИЯРоскомнадзорTelegramтерроризм
 
 
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