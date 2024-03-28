https://1prime.ru/20240328/roskomnadzor-846814226.html
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта - 28.03.2024, ПРАЙМ
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта
За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:14+0300
2024-03-28T14:14+0300
2024-03-28T14:14+0300
россия
роскомнадзор
telegram
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА Новости.В ведомстве отметили, что подобные каналы создаются с целью запугать население. Так, к текущему моменту по требованиям регулятора был ограничен доступ к порядка 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.Кроме того, как рассказали в Роскомнадзоре, он активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности по следам теракта. В этой связи регулятор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскомнадзор, telegram, терроризм
РОССИЯ, Роскомнадзор, Telegram, терроризм
РКН за два дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта
РКН за 2 дня ограничил доступ к 11 Telegram-каналам после теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. За последние двое суток Роскомнадзор на фоне трагедии в "Крокусе" заблокировал 11 Telegram-каналов, содержащих террористический контент, сообщил регулятор РИА Новости.
В ведомстве отметили, что подобные каналы создаются с целью запугать население. Так, к текущему моменту по требованиям регулятора был ограничен доступ к порядка 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.
Кроме того, как рассказали в Роскомнадзоре, он активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности по следам теракта. В этой связи регулятор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов.