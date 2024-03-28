https://1prime.ru/20240328/roskomnadzor-846827893.html

РКН не видит необходимости ограничения работы Telegram в России

РКН не видит необходимости ограничения работы Telegram в России - 28.03.2024, ПРАЙМ

РКН не видит необходимости ограничения работы Telegram в России

Ограничение работы Telegram в России в настоящее время не требуется, сообщил РИА Новости Роскомнадзор. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T18:44+0300

2024-03-28T18:44+0300

2024-03-28T18:54+0300

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ограничение работы Telegram в России в настоящее время не требуется, сообщил РИА Новости Роскомнадзор. "Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", — сказал регулятор. В пресс-службе РКН уточнили, что "с 2021 года по требованиям Роскомнадзора администрация Telegram удалила более 256 тысяч запрещенных материалов". "Вместе с тем Telegram неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. В отношении компании составили 19 протоколов, назначили штрафы на общую сумму 68 миллионов рублей", — сказали в ведомстве.Там напомнили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, ведомство ведет реестр социальных сетей, в который попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки.Согласно данным MediaScope, которые приводятся в сообщении Роскомнадзора, аудитория площадки Telegram составляет около 85 миллионов человек. Этот интернет-сервис включен в реестр.Регулятор также призвал владельцев мессенджеров и соцсетей сейчас обратить "особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, предоставляющие пользователям возможность ограничить себя от получения провокационных сообщений". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram в России нет, но создателю мессенджера Павлу Дурову стоит обратить больше внимания на использование этого ресурса террористами.

https://1prime.ru/20240328/ukraine-846812007.html

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