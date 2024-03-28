Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России создали новый бронежилет "Оберег" для саперов - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240328/rostekh-846802169.html
В России создали новый бронежилет "Оберег" для саперов
В России создали новый бронежилет "Оберег" для саперов - 28.03.2024, ПРАЙМ
В России создали новый бронежилет "Оберег" для саперов
"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили в четверг в госкорпорации. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T08:54+0300
2024-03-28T08:55+0300
вооружения
россия
ростех
новости
вооружение
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78850d94a954e16473214e57cebf181b.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили в четверг в госкорпорации. "Тульский завод "Октава", находящийся под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", расширил линейку бронежилетов "Оберег". На предприятии создали модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом – всего до 5 кг", - сказали в корпорации. В версии "Оберег-С", созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков, уточнили в "Ростехе". Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. В конструкции модифицированного "Оберега-С" также предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает усиливающее действие на позвоночник, надежно фиксирует и поддерживает поясницу. Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего. Как отметил генеральный директор АО "Октава" Павел Павленко, "Оберег-С" был создан под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. "Общевойсковые образцы не предназначены для длительной работы и не обеспечивают подвижность. В конструкции нового жилета мы постарались учесть все особенности работы взрывотехников, дополнительно усилив как шею, так и нижнюю часть тела, при этом сохранив мобильность. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения своих характеристик будет запущен в производство", - сказал он.
https://1prime.ru/20240320/rostekh-846505218.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ростех, новости, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, Ростех, Новости, вооружение
08:54 28.03.2024 (обновлено: 08:55 28.03.2024)
 
В России создали новый бронежилет "Оберег" для саперов

"Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Ростех" создал модификацию бронежилета "Оберег" для саперов с увеличенной площадью защиты, сообщили в четверг в госкорпорации.
"Тульский завод "Октава", находящийся под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех", расширил линейку бронежилетов "Оберег". На предприятии создали модификацию экипировки для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет отличается специальной конструкцией с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом – всего до 5 кг", - сказали в корпорации.
В версии "Оберег-С", созданной для взрывотехников, керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков, уточнили в "Ростехе".
Бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом. При работе взрывотехника забрало находится за воротом, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица.
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
"Ростех" рассказал об огневой мощи российских "самоходок"
20 марта, 11:34
В конструкции модифицированного "Оберега-С" также предусмотрен поддерживающий пояс. Он оказывает усиливающее действие на позвоночник, надежно фиксирует и поддерживает поясницу. Кроме того, бронежилет оснащен системой полуносилок, которая в случае необходимости обеспечит проведение экстренной медицинской эвакуации пострадавшего.
Как отметил генеральный директор АО "Октава" Павел Павленко, "Оберег-С" был создан под запрос специалистов по гуманитарному разминированию. "Общевойсковые образцы не предназначены для длительной работы и не обеспечивают подвижность. В конструкции нового жилета мы постарались учесть все особенности работы взрывотехников, дополнительно усилив как шею, так и нижнюю часть тела, при этом сохранив мобильность. Сейчас бронежилет проходит серию испытаний и после подтверждения своих характеристик будет запущен в производство", - сказал он.
 
ВооруженияРОССИЯРостехНовостивооружение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала