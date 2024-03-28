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Россия научилась жить без Европы — спасибо санкциям за это - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия научилась жить без Европы — спасибо санкциям за это
Россия научилась жить без Европы — спасибо санкциям за это - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россия научилась жить без Европы — спасибо санкциям за это
Санкционная политика Запада не дала желаемого эффекта, Россия научилась обходиться без Европы, пишет Dagens Nyheter. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T23:21+0300
2024-03-28T23:21+0300
экономика
россия
европа
запад
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Санкционная политика Запада не дала желаемого эффекта, Россия научилась обходиться без Европы, пишет Dagens Nyheter.С началом конфликта на Украине Запад решил "задушить" экономику РФ, безуспешно прогнозируя падение ВВП, и вместе с тем велись разговоры о неизбежном крушении России, однако, как отмечает издание, спустя два года эта участь постигла планы западных стран.Издание подчеркивает, что санкции сработают только тогда, когда применяются против государства, которое зависит от Запада, хочет вести торговлю с ним, которую волнует, что Запад думает о нем.Как следствие санкций, Россия стала меньше экспортировать нефти и газа, а поскольку вслед за сокращением предложения российских энергоносителей цены на них выросли, доходы России в этом секторе остались прежними. Россия создала "теневой флот" танкеров для обхода западных санкций, а страны, как Индия, Китай, Турция, ОАЭ и др. помогают ей обойти их. Издание сетует, что чем больше времени проходит, тем лучше у Москвы это получается.Исследования показывают, что все санкционные ограничения хорошо работают только на начальном этапе. Компании Запада покинули Россию и продали свои предприятия, однако при поддержке партнеров Россия смогла вновь их запустить и получить новые виды промышленности, доход от которых будет оставаться внутри страны, а не "оседать за границей".При текущем доминировании доллара, евро и системы SWIFT, тем сильнее идет воздействие через эти финансовые инструменты, тем выше риск того, что страны будут искать другие решения, чтобы остаться нейтральными в конфликтах.Издание заключает, что единственный урок, который могут извлечь Европа и страны Запада из ограничительной политике против Москвы, это то, что Россия научилась обходиться без экономических отношений с Европой.
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россия, европа, запад
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД
23:21 28.03.2024
 
Россия научилась жить без Европы — спасибо санкциям за это

Dagens Nyheter: благодаря санкциям Россия научилась обходиться без Европы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Весна в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Санкционная политика Запада не дала желаемого эффекта, Россия научилась обходиться без Европы, пишет Dagens Nyheter.
С началом конфликта на Украине Запад решил "задушить" экономику РФ, безуспешно прогнозируя падение ВВП, и вместе с тем велись разговоры о неизбежном крушении России, однако, как отмечает издание, спустя два года эта участь постигла планы западных стран.
Издание подчеркивает, что санкции сработают только тогда, когда применяются против государства, которое зависит от Запада, хочет вести торговлю с ним, которую волнует, что Запад думает о нем.
Как следствие санкций, Россия стала меньше экспортировать нефти и газа, а поскольку вслед за сокращением предложения российских энергоносителей цены на них выросли, доходы России в этом секторе остались прежними. Россия создала "теневой флот" танкеров для обхода западных санкций, а страны, как Индия, Китай, Турция, ОАЭ и др. помогают ей обойти их. Издание сетует, что чем больше времени проходит, тем лучше у Москвы это получается.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
ЦБ рассказал об ограничениях для IPO компаний под международными санкциями
16:12
Исследования показывают, что все санкционные ограничения хорошо работают только на начальном этапе. Компании Запада покинули Россию и продали свои предприятия, однако при поддержке партнеров Россия смогла вновь их запустить и получить новые виды промышленности, доход от которых будет оставаться внутри страны, а не "оседать за границей".
При текущем доминировании доллара, евро и системы SWIFT, тем сильнее идет воздействие через эти финансовые инструменты, тем выше риск того, что страны будут искать другие решения, чтобы остаться нейтральными в конфликтах.
Издание заключает, что единственный урок, который могут извлечь Европа и страны Запада из ограничительной политике против Москвы, это то, что Россия научилась обходиться без экономических отношений с Европой.
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАЗАПАД
 
 
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