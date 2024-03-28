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РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР - 28.03.2024, ПРАЙМ
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РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР - 28.03.2024, ПРАЙМ
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР
Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:38+0300
2024-03-28T17:38+0300
политика
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ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что КНР воздержалась от голосования. Остальные члены Совета Безопасности были "за". В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".
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кндр, сб оон, россия, вето
Политика, КНДР, СБ ООН, РОССИЯ, вето
17:38 28.03.2024
 
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР

РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР

© Фото : UN Photo/Evan SchneiderСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : UN Photo/Evan Schneider
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ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что КНР воздержалась от голосования. Остальные члены Совета Безопасности были "за".
В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".
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23 февраля, 13:23
 
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