https://1prime.ru/20240328/sb-oon-846824251.html

РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР

РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР - 28.03.2024, ПРАЙМ

РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР

Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:38+0300

2024-03-28T17:38+0300

2024-03-28T17:38+0300

политика

кндр

сб оон

россия

вето

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776922_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_469da17c7ea5190772109146aaeb70fc.jpg

ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что КНР воздержалась от голосования. Остальные члены Совета Безопасности были "за". В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".

https://1prime.ru/20240223/843151963.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кндр, сб оон, россия, вето