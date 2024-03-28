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РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР - 28.03.2024, ПРАЙМ
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР
Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:38+0300
2024-03-28T17:38+0300
2024-03-28T17:38+0300
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ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что КНР воздержалась от голосования. Остальные члены Совета Безопасности были "за". В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".
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кндр, сб оон, россия, вето
Политика, КНДР, СБ ООН, РОССИЯ, вето
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР
РФ не дала СБ ООН продлить работу экспертов санкционного комитета по КНДР
ООН, 28 мар – ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что КНР воздержалась от голосования. Остальные члены Совета Безопасности были "за".
В тексте говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов".
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