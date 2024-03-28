https://1prime.ru/20240328/sberbank-846803860.html
Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank
Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank - 28.03.2024, ПРАЙМ
Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 95 миллионов японских иен (около 58 миллионов рублей по текущему курсу) с японского MUFG Bank, следует из | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:00+0300
2024-03-28T10:00+0300
2024-03-28T10:00+0300
россия
новости
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 95 миллионов японских иен (около 58 миллионов рублей по текущему курсу) с японского MUFG Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Суд первой инстанции удовлетворил иск не полностью – Сбербанк требовал от ответчика чуть более 99 миллионов иен. В иске было заявлено требование о взыскании задолженности по договору банковского счета. Ответчик просил оставить иск без рассмотрения, так как в договоре между сторонами есть условие о рассмотрении споров в японском суде – Окружном суде Токио. Московский суд отклонил заявление MUFG Bank, признав арбитражную оговорку неисполнимой из-за введенных Японией против Сбербанка санкций. Как пояснил суд, введение ограничительных мер может свидетельствовать о наличии препятствий у такого лица к доступу к правосудию на территории иностранного государства – "блокирование банковских переводов для проведения оплаты арбитражного сбора, отсутствие транспортной доступности к месту арбитража, невозможность нанять квалифицированных представителей, равно как и возможный отказ арбитров принимать назначение или вести разбирательство". Иск Сбербанка к MUFG Bank поступил в суд в октябре. Одновременно крупнейший российский банк предъявил иск другому японскому банку – Mizuho Bank – о взыскании более 100 миллионов иен. То дело пока не рассмотрено. MUFG Bank и Mizuho Bank - крупные японские банки, имеющие дочерние кредитные организации в России: АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (бывший "Банк оф Токио-Мицубиси") и АО "Мидзухо Банк (Москва)".
https://1prime.ru/20240327/microsoft-846791256.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_481c82f1654d5411fe05931075fc99a1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, суд
Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank
Суд в Москве по иску Сбербанка взыскал 95 млн иен с японского MUFG Bank
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 95 миллионов японских иен (около 58 миллионов рублей по текущему курсу) с японского MUFG Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Суд первой инстанции удовлетворил иск не полностью – Сбербанк требовал от ответчика чуть более 99 миллионов иен. В иске было заявлено требование о взыскании задолженности по договору банковского счета.
Ответчик просил оставить иск без рассмотрения, так как в договоре между сторонами есть условие о рассмотрении споров в японском суде – Окружном суде Токио. Московский суд отклонил заявление MUFG Bank, признав арбитражную оговорку неисполнимой из-за введенных Японией против Сбербанка санкций.
Как пояснил суд, введение ограничительных мер может свидетельствовать о наличии препятствий у такого лица к доступу к правосудию на территории иностранного государства – "блокирование банковских переводов для проведения оплаты арбитражного сбора, отсутствие транспортной доступности к месту арбитража, невозможность нанять квалифицированных представителей, равно как и возможный отказ арбитров принимать назначение или вести разбирательство".
Верховный суд РФ поддержал взыскание с ВТБ за софт Microsoft
Иск Сбербанка к MUFG Bank поступил в суд в октябре. Одновременно крупнейший российский банк предъявил иск другому японскому банку – Mizuho Bank – о взыскании более 100 миллионов иен. То дело пока не рассмотрено.
MUFG Bank и Mizuho Bank - крупные японские банки, имеющие дочерние кредитные организации в России: АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (бывший "Банк оф Токио-Мицубиси") и АО "Мидзухо Банк (Москва)".