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Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank

Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank - 28.03.2024, ПРАЙМ

Суд по иску Сбербанка взыскал задолженность с японского MUFG Bank

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 95 миллионов японских иен (около 58 миллионов рублей по текущему курсу) с японского MUFG Bank, следует из | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T10:00+0300

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 95 миллионов японских иен (около 58 миллионов рублей по текущему курсу) с японского MUFG Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Суд первой инстанции удовлетворил иск не полностью – Сбербанк требовал от ответчика чуть более 99 миллионов иен. В иске было заявлено требование о взыскании задолженности по договору банковского счета. Ответчик просил оставить иск без рассмотрения, так как в договоре между сторонами есть условие о рассмотрении споров в японском суде – Окружном суде Токио. Московский суд отклонил заявление MUFG Bank, признав арбитражную оговорку неисполнимой из-за введенных Японией против Сбербанка санкций. Как пояснил суд, введение ограничительных мер может свидетельствовать о наличии препятствий у такого лица к доступу к правосудию на территории иностранного государства – "блокирование банковских переводов для проведения оплаты арбитражного сбора, отсутствие транспортной доступности к месту арбитража, невозможность нанять квалифицированных представителей, равно как и возможный отказ арбитров принимать назначение или вести разбирательство". Иск Сбербанка к MUFG Bank поступил в суд в октябре. Одновременно крупнейший российский банк предъявил иск другому японскому банку – Mizuho Bank – о взыскании более 100 миллионов иен. То дело пока не рассмотрено. MUFG Bank и Mizuho Bank - крупные японские банки, имеющие дочерние кредитные организации в России: АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (бывший "Банк оф Токио-Мицубиси") и АО "Мидзухо Банк (Москва)".

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