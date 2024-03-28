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Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla
Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla - 28.03.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T07:51+0300
2024-03-28T07:51+0300
2024-03-28T07:51+0300
tesla
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на близлежащих территориях, террористическим актом. "Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли - это был террористический акт", - заявил Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung. Канцлер выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и заявил, что полиция и органы безопасности должны сделать все необходимое, чтобы установить виновных в поджоге и наказать их. Пятого марта завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции. Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро. Позднее энергоснабжение завода было восстановлено, компания также сообщила о продолжении ремонтных работ на месте поджога. Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.
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tesla, германия, олаф шольц
Tesla, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
Шольц назвал терактом поджог подстанции, обесточивший завод Tesla
Канцлер ФРГ назвал поджог подстанции, из-за которой был обесточен завод Tesla, терактом
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на близлежащих территориях, террористическим актом.
"Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли - это был террористический акт", - заявил Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung.
Канцлер выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и заявил, что полиция и органы безопасности должны сделать все необходимое, чтобы установить виновных в поджоге и наказать их.
Завод Tesla в ФРГ снова запустили после диверсии на электростанции
Пятого марта завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции.
Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро. Позднее энергоснабжение завода было восстановлено, компания также сообщила о продолжении ремонтных работ на месте поджога.
Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.