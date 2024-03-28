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Аналитики предрекли первый за три года рост продаж смартфонов в мире

Аналитики предрекли первый за три года рост продаж смартфонов в мире - 28.03.2024, ПРАЙМ

Аналитики предрекли первый за три года рост продаж смартфонов в мире

Продажи смартфонов в мире после двух лет снижения в этом году возрастут - на 3%, до 1,2 миллиарда гаджетов, в основном благодаря восстановлению сегмента... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:59+0300

2024-03-28T15:59+0300

2024-03-28T16:48+0300

продажи

мир

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Продажи смартфонов в мире после двух лет снижения в этом году возрастут - на 3%, до 1,2 миллиарда гаджетов, в основном благодаря восстановлению сегмента бюджетных моделей и высокому спросу на премиальные телефоны, в первую очередь Apple и Huawei, говорится в исследовании аналитической группы Counterpoint Research. "В 2024 году мировые поставки смартфонов, как ожидается, продемонстрируют скромный рост на 3% в годовом исчислении и достигнут 1,2 миллиарда единиц. Этому восстановлению будут способствовать бюджетный сегмент (150-249 долларов) и сегмент премиум-класса (600-799 долларов)", - пишут аналитики. В последний раз рост продаж смартфонов фиксировался в 2021 году - тогда они составили 1,39 миллиарда штук, при этом в 2022 и 2023 году показатель снижался. В прошлом году продажи достигли минимума за десять лет - 1,17 миллиарда. Отмечается, что в отличие от 2023 года развивающиеся рынки, такие как Индия, Ближний Восток и Африка, будут драйверами роста мирового рынка смартфонов в 2024 году благодаря спросу на бюджетный сегмент. Продажи в нем, по оценке экспертов, вырастут на 11% год к году по всему миру. Вторым драйвером станет премиальный сегмент, где продажи вырастут на 17% по миру. В частности, появление смартфонов с ИИ и популярность складных устройств будут стимулировать устойчивый спрос на модели этого сегмента, а основными игроками будут Apple и Huawei. Единственным сегментом, спрос на который сократится в 2024 году, станут самые бюджетные телефоны (дешевле 150 долларов). Продажи смартфонов среднего сегмента (250-599 долларов) и люксового (от 800 долларов) вырастут - на 2% и 3% соответственно.

https://1prime.ru/20240320/smartfony-846495853.html

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продажи, мир