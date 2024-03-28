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Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС - 28.03.2024, ПРАЙМ
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T05:51+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства РФ. "Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета - за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе. В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно. Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав. Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
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гибдд, снилс
ГИБДД, СНИЛС
05:51 28.03.2024
 
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС

В России для экзамена на ПДД и получения водительских прав станут требовать СНИЛС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства РФ.
"Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета - за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе.
В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.
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Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
 
ГИБДДСНИЛС
 
 
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