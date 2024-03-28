https://1prime.ru/20240328/snils-846799234.html
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС - 28.03.2024, ПРАЙМ
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T05:51+0300
2024-03-28T05:51+0300
2024-03-28T05:51+0300
гибдд
снилс
https://cdnn.1prime.ru/img/83466/30/834663004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1181dcac719b1347785915f8214c39b9.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства РФ. "Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета - за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе. В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно. Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав. Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
https://1prime.ru/20210621/833991574.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83466/30/834663004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e57bdd64fbfe4e57344ee3f77df3b9b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд, снилс
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
В России для экзамена на ПДД и получения водительских прав станут требовать СНИЛС
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства РФ.
"Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета - за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", - говорится в документе.
В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.
В ГИБДД усовершенствуют формат сдачи экзамена на права
Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.