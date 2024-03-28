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Агентство АКРА повысило рейтинг "Совкомбанка"

Агентство АКРА повысило рейтинг "Совкомбанка" - 28.03.2024, ПРАЙМ

Агентство АКРА повысило рейтинг "Совкомбанка"

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг "Совкомбанка" до уровня AA(RU) с прогнозом "стабильный", говорится в пресс-релизе банка. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T14:58+0300

2024-03-28T14:58+0300

2024-03-28T14:58+0300

совкомбанк

финансы

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг "Совкомбанка" до уровня AA(RU) с прогнозом "стабильный", говорится в пресс-релизе банка.Повышение рейтинга отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет, сообщает кредитная организация. Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, обозначены сильный бизнес-профиль, устойчивость к рискам, высокие показатели рентабельности и достаточности капитала. Совкомбанк занимает уверенные позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. Банк не ориентируется на крупнейших заемщиков, что повышает качество его кредитного портфеля. АКРА также положительно оценивает планы по присоединению ООО "ХКФ Банк", что укрепит позиции банка в розничном сегменте. Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает недорогое финансирование и высокий уровень ликвидности. "Совкомбанк" — крупный частный универсальный банк, входящий в ТОП-10 крупнейших банков страны по размеру активов и в ТОП-10 по объему вкладов населения. Входит в топ-3 частных банков по размеру капитала и активов.

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совкомбанк, финансы