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Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной - 28.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240328/spetsoperatsiya-na-ukraine-846820588.html
Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной
Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной
Украинский конфликт является для Европы испытанием, результаты которого определят ее место в мире, однако пока она сама не понимает, чего именно хочет добиться... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:30+0300
2024-03-28T16:36+0300
россия
европа
украина
спецоперация на украине
нато
чехия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Украинский конфликт является для Европы испытанием, результаты которого определят ее место в мире, однако пока она сама не понимает, чего именно хочет добиться в этом противостоянии, пишет в iDNES экс-глава МИД Чехии Любомир Заоралек.Ранее министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявлял, что Чехия была "на высоте" на заседании глав дипведомств стран Евросоюза, предложив найти необходимые Киеву боеприпасы за рубежом, однако, как отмечает автор статьи, сейчас не лучшее время, чтобы говорить о собственных успехах.В этой связи автор упоминает, что дата поставки Киеву вооружения все еще не согласована, а сама Украина тратит по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в месяц, в то время как у российской стороны на данный момент их в пять раз больше.Как прокомментировал эту ситуацию сам Липавский, западным союзникам Украины недостает общей стратегии, определяющей правильную степень поддержки Киева и их цели там. Все действия ЕС, отмечает автор, такие как санкции, военная помощь, не сдерживают Россию и не позволяют договориться с ней на мирной основе.В этой связи возникает вопрос, чем же занимаются лидеры НАТО и ЕС в конфликте? Ситуация, в которой находится Европа, не нова, противостояние с Россией длится уже много лет, сейчас оно перешло лишь в более ожесточенную фазу.Автор статьи резюмирует, что вооруженный конфликт на Украине представляет собой испытание для Европейского союза, итог которого решит, каким будет место Европы в будущем мире.
https://1prime.ru/20240328/deglobalizatsiya-846810733.html
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россия, европа, украина, нато, чехия
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Спецоперация на Украине, НАТО, ЧЕХИЯ
16:30 28.03.2024 (обновлено: 16:36 28.03.2024)
 
Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной

Экс-министр иностранных дел Чехии Заоралек: Европа не в силах укротить Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Украинский конфликт является для Европы испытанием, результаты которого определят ее место в мире, однако пока она сама не понимает, чего именно хочет добиться в этом противостоянии, пишет в iDNES экс-глава МИД Чехии Любомир Заоралек.
Ранее министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявлял, что Чехия была "на высоте" на заседании глав дипведомств стран Евросоюза, предложив найти необходимые Киеву боеприпасы за рубежом, однако, как отмечает автор статьи, сейчас не лучшее время, чтобы говорить о собственных успехах.
В этой связи автор упоминает, что дата поставки Киеву вооружения все еще не согласована, а сама Украина тратит по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в месяц, в то время как у российской стороны на данный момент их в пять раз больше.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ
12:34
Как прокомментировал эту ситуацию сам Липавский, западным союзникам Украины недостает общей стратегии, определяющей правильную степень поддержки Киева и их цели там. Все действия ЕС, отмечает автор, такие как санкции, военная помощь, не сдерживают Россию и не позволяют договориться с ней на мирной основе.
В этой связи возникает вопрос, чем же занимаются лидеры НАТО и ЕС в конфликте? Ситуация, в которой находится Европа, не нова, противостояние с Россией длится уже много лет, сейчас оно перешло лишь в более ожесточенную фазу.
Автор статьи резюмирует, что вооруженный конфликт на Украине представляет собой испытание для Европейского союза, итог которого решит, каким будет место Европы в будущем мире.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАНАТОЧЕХИЯ
 
 
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