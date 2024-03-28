https://1prime.ru/20240328/spetsoperatsiya-na-ukraine-846820588.html

Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной

Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной - 28.03.2024, ПРАЙМ

Россию не укротить. Европа провалила испытание Украиной

Украинский конфликт является для Европы испытанием, результаты которого определят ее место в мире, однако пока она сама не понимает, чего именно хочет добиться... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:30+0300

2024-03-28T16:30+0300

2024-03-28T16:36+0300

россия

европа

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спецоперация на украине

нато

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Украинский конфликт является для Европы испытанием, результаты которого определят ее место в мире, однако пока она сама не понимает, чего именно хочет добиться в этом противостоянии, пишет в iDNES экс-глава МИД Чехии Любомир Заоралек.Ранее министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявлял, что Чехия была "на высоте" на заседании глав дипведомств стран Евросоюза, предложив найти необходимые Киеву боеприпасы за рубежом, однако, как отмечает автор статьи, сейчас не лучшее время, чтобы говорить о собственных успехах.В этой связи автор упоминает, что дата поставки Киеву вооружения все еще не согласована, а сама Украина тратит по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в месяц, в то время как у российской стороны на данный момент их в пять раз больше.Как прокомментировал эту ситуацию сам Липавский, западным союзникам Украины недостает общей стратегии, определяющей правильную степень поддержки Киева и их цели там. Все действия ЕС, отмечает автор, такие как санкции, военная помощь, не сдерживают Россию и не позволяют договориться с ней на мирной основе.В этой связи возникает вопрос, чем же занимаются лидеры НАТО и ЕС в конфликте? Ситуация, в которой находится Европа, не нова, противостояние с Россией длится уже много лет, сейчас оно перешло лишь в более ожесточенную фазу.Автор статьи резюмирует, что вооруженный конфликт на Украине представляет собой испытание для Европейского союза, итог которого решит, каким будет место Европы в будущем мире.

https://1prime.ru/20240328/deglobalizatsiya-846810733.html

европа

украина

чехия

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россия, европа, украина, нато, чехия