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Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале - 28.03.2024, ПРАЙМ
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале
ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:39+0300
2024-03-28T15:39+0300
экономика
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%, вторая — на 3,2%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,1%, как и показала предварительная оценка.В первом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,2% в пересчете на год и на 1,7% в годовом выражении, во втором — на 2,1% и 2,4% соответственно, в третьем — на 4,9% и 2,9%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале, по второй оценке, составили 3% после 3,1% в предыдущем квартале. Предварительная оценка предполагала темпы роста в 2,8%.Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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сша, ввп, минторг
Экономика, США, ВВП, Минторг
15:39 28.03.2024
 
Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале

Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 3,4% в пересчете на год

© Unsplash/Vlad TchompalovВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Vlad Tchompalov
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%, вторая — на 3,2%.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,1%, как и показала предварительная оценка.
В первом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,2% в пересчете на год и на 1,7% в годовом выражении, во втором — на 2,1% и 2,4% соответственно, в третьем — на 4,9% и 2,9%.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Минторг США понизил оценку роста ВВП страны
28 февраля, 16:34
Реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале, по второй оценке, составили 3% после 3,1% в предыдущем квартале. Предварительная оценка предполагала темпы роста в 2,8%.
Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
 
ЭкономикаСШАВВПМинторг
 
 
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