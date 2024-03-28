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Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале

Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале - 28.03.2024, ПРАЙМ

Минторг США повысил оценку роста ВВП страны в IV квартале

ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:39+0300

2024-03-28T15:39+0300

2024-03-28T15:39+0300

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 3,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Первая оценка предполагала рост американской экономики на 3,3%, вторая — на 3,2%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,1%, как и показала предварительная оценка.В первом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,2% в пересчете на год и на 1,7% в годовом выражении, во втором — на 2,1% и 2,4% соответственно, в третьем — на 4,9% и 2,9%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США в четвертом квартале, по второй оценке, составили 3% после 3,1% в предыдущем квартале. Предварительная оценка предполагала темпы роста в 2,8%.Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.

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