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В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram - 28.03.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом более внимательно следить за мессенджером, так как он... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:27+0300
2024-03-28T09:47+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом более внимательно следить за мессенджером, так как он все чаще становится инструментом в руках террористов. Об этом Песков заявил в интервью изданию Life."Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, что он все больше становится инструментом в руках террористов - используется в целях террористических", - отметил пресс-секретарь президента России.Песков также отметил, что в настоящее время планов заблокировать работу Telegram на территории России нет.Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что овершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"*Кроме того, 27 марта глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из России жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов на территории России.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, telegram, дмитрий песков, новости
РОССИЯ, Telegram, Дмитрий Песков, Новости
09:27 28.03.2024 (обновлено: 09:47 28.03.2024)
 
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram

В Кремле ждут внимания от Дурова к тому, что Telegram становится инструментом террористов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом более внимательно следить за мессенджером, так как он все чаще становится инструментом в руках террористов. Об этом Песков заявил в интервью изданию Life.
"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, что он все больше становится инструментом в руках террористов - используется в целях террористических", - отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также отметил, что в настоящее время планов заблокировать работу Telegram на территории России нет.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что овершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"*
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными
Вчера, 13:43
Кроме того, 27 марта глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из России жителя Таджикистана, который состоял в группе в Telegram, где группировка "Исламское государство"* вербовала людей для совершения терактов на территории России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РОССИЯTelegramДмитрий ПесковНовости
 
 
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