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Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T22:43+0300
2024-03-28T22:43+0300
2024-03-28T22:43+0300
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павел дуров
терроризм
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — сказал Дуров.Он подчеркнул, что его мессенджер — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, об этом он сообщил в своем Telegram-канале на фоне теракта в "Крокус сити холле".По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвратить эту активность."В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам — прим. ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — говорится в сообщении.Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов.
https://1prime.ru/20240328/roskomnadzor-846827893.html
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россия, telegram, павел дуров, терроризм
РОССИЯ, Telegram, Павел Дуров, терроризм
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
Дуров: россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — сказал Дуров.
Он подчеркнул, что его мессенджер — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, об этом он сообщил в своем Telegram-канале на фоне теракта в "Крокус сити холле".
По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.
РКН не видит необходимости ограничения работы Telegram в России
Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвратить эту активность.
"В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам — прим. ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.
Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов.