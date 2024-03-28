https://1prime.ru/20240328/telegram-846831809.html

Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам - 28.03.2024, ПРАЙМ

Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T22:43+0300

2024-03-28T22:43+0300

2024-03-28T22:43+0300

россия

telegram

павел дуров

терроризм

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — сказал Дуров.Он подчеркнул, что его мессенджер — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, об этом он сообщил в своем Telegram-канале на фоне теракта в "Крокус сити холле".По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвратить эту активность."В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам — прим. ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — говорится в сообщении.Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов.

https://1prime.ru/20240328/roskomnadzor-846827893.html

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россия, telegram, павел дуров, терроризм