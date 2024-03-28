Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240328/telegram-846831809.html
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам
Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T22:43+0300
2024-03-28T22:43+0300
россия
telegram
павел дуров
терроризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — сказал Дуров.Он подчеркнул, что его мессенджер — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, об этом он сообщил в своем Telegram-канале на фоне теракта в "Крокус сити холле".По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвратить эту активность."В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам — прим. ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — говорится в сообщении.Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов.
https://1prime.ru/20240328/roskomnadzor-846827893.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_bbbd270d8684bf4506c3ca4994c40035.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, telegram, павел дуров, терроризм
РОССИЯ, Telegram, Павел Дуров, терроризм
22:43 28.03.2024
 
Россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

Дуров: россияне получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии со следующей недели смогут ограничить круг тех, кто отправляет им сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — сказал Дуров.
Он подчеркнул, что его мессенджер — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию, об этом он сообщил в своем Telegram-канале на фоне теракта в "Крокус сити холле".
По его словам, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
РКН не видит необходимости ограничения работы Telegram в России
18:44
Так, в течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвратить эту активность.
"В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения (с призывами к терактам — прим. ред.) были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг депутат Госдумы от ЕР Олег Морозов заявил, что необходимо разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов. Он пояснил РИА Новости, что в основе такого механизма может быть использован ИИ, а блокировка будет автоматической по ключевым словам.
Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что готов рассмотреть предложения Морозова по блокировке Telegram-каналов, вербующих террористов.
 
РОССИЯTelegramПавел Дуровтерроризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала