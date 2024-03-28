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Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта
Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта - 28.03.2024, ПРАЙМ
Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта
В Госдепе заявили, что предупреждение России о готовящейся террористической атаке было не первым, утверждает официальный представитель госдепартамента США... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T21:03+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. В Госдепе заявили, что предупреждение России о готовящейся террористической атаке было не первым, утверждает официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Седьмого марта мы предоставили (Москве — прим. ред.) четкую и детальную информацию о террористической угрозе... и это было не первое предупреждение, которое мы передали России", — сказал Миллер в ходе брифинга, не приводя каких-либо подробностей. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы.По заявлению директора ФСБ Александра Бортникова, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.Представитель Белого дома Джон Кирби не уточнил, носила ли переданная американской стороной информация детальный характер, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к произошедшему в Подмосковье.
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теракт, россия, сша, госдеп
Происшествия, теракт, РОССИЯ, США, Госдеп
Госдеп утверждает, что США предупреждали Россию об угрозе теракта
Госдеп утверждает, что предупреждение США РФ об угрозе теракта было не первым
ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. В Госдепе заявили, что предупреждение России о готовящейся террористической атаке было не первым, утверждает официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Седьмого марта мы предоставили (Москве — прим. ред.) четкую и детальную информацию о террористической угрозе... и это было не первое предупреждение, которое мы передали России", — сказал Миллер в ходе брифинга, не приводя каких-либо подробностей.
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности писала, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы.
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По заявлению директора ФСБ Александра Бортникова, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отмечал, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.
Представитель Белого дома Джон Кирби не уточнил, носила ли переданная американской стороной информация детальный характер, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к произошедшему в Подмосковье.